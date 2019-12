Diretta Inter Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: nerazzurri lanciati

Inter Sassuolo Primavera, diretta dall’arbitro Giuseppe Emanuele Repace della sezione Aia di Perugia, si gioca oggi pomeriggio, sabato 14 dicembre 2019 alle ore 13.00 per la dodicesima giornata del campionato Primavera 1. Inter Sassuolo Primavera mette di fronte due squadre che hanno ambizioni decisamente diverse, come dimostra la classifica. I nerazzurri sono a quota 22p unti nonostante una partita ancora da recuperare, mentre il Sassuolo ha appena 11 punti e oggi cercherà un risultato che avrebbe grande valore anche dal punto di vista psicologico. L’Inter di certo sta molto bene: nella scorsa giornata ha vinto per 0-2 sul campo della Lazio e in settimana ha vinto con il Barcellona qualificandosi per il prossimo turno della Youth League, il Sassuolo invece nello scorso turno ha ottenuto un pareggio casalingo per 0-0 contro la Fiorentina. Tutto andrà come la carta farebbe immaginare o ci saranno delle sorprese?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Inter Sassuolo Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SASSUOLO PRIMAVERA

Analizziamo adesso le probabili formazioni attese per Inter Sassuolo Primavera. Armando Madonna potrebbe schierare i nerazzurri con il 3-5-2 che prevede Cortinovis, Pirola e Youte Kinkoue nella difesa a tre davanti a Stankovic; folto centrocampo a cinque con Gianelli, Squizzato, Vezzoni, Schirò e Burgio, anche se c’è la variabile Oristanio se si vuole puntare sul trequartista, infine in attacco Mulattieri e Fonseca, con Vergani prima alternativa. La replica del Sassuolo di Francesco Turrini potrebbe invece prevedere un 4-3-3 con Vitale in porta, protetto dalla difesa a quattro formata da Nagy, Midolo, Bellucci e D’Alessio; a centrocampo il terzetto formato da Artioli, Marginean e Ghion; infine il tridente d’attacco formato dagli esterni Oddei e Aurelio ai fianchi del centravanti Pellegrini.



