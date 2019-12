Diretta Bologna Atalanta Primavera/ Streaming video tv: insidia rossoblu (Serie A)

Bologna Atalanta Primavera, che sarà diretta dal signor Matteo Marcenaro, si gioca alle ore 10:00 di domenica 15 dicembre e rappresenta una delle partite valide per la 12^ giornata nel campionato Primavera 1 2019-2020. Sfida molto interessante tra due squadre di alta classifica: i felsinei, pur sconfitti a Pescara nell’ultimo posticipo del lunedì pomeriggio, si trovano in settima posizione e hanno tutte le possibilità di qualificarsi ai playoff, in ogni caso rappresentando una grande sorpresa di questa stagione che ne sta regalando parecchie. L’Atalanta difende lo scudetto vinto nello scorso torneo, e sta facendo benissimo: primo posto nella graduatoria del girone unico e, tanto per non farsi mancare nulla, c’è anche la qualificazione agli ottavi della Youth League con il primo posto in un gruppo che non si prospettava per nulla semplice. Sarà dunque interessante valutare quello che succederà nella diretta di Bologna Atalanta Primavera, aspettando la partita possiamo andare a leggere le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Atalanta Primavera sarà trasmessa come al solito su Sportitalia, il canale che trovate al numero 60 del telecomando e che fornisce di fatto tutte le gare degli Under 19: sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e la partita del campionato 1 potrà essere seguita anche in diretta streaming video visitando, con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone, il sito dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA

In Bologna Atalanta Primavera, Troise valuta eventualmente un cambio: a centrocampo Baldursson, unico marcatore nella sconfitta di Pescara, potrebbe essere titolare al posto di una delle due mezzali – ovvero Ruffo Luci e Grieco – con la conferma invece di Mazza come perno centrale in mediana. In difesa avremo Saputo e Corbo a proteggere il portiere Molla, con Lunghi e Visconti che agiranno sulle corsie laterali; il trequartista, pur insidiato da Farinelli, dovrebbe essere ancora Koutsoupias mentre davanti avremo il solito tandem composto da Juwara e Cangiano. Atalanta che invece dovrebbe puntare su Ebrima Colley come punta centrale facendolo agire nel tridente offensivo con Amad Traoré e Cambiaghi, il modulo di Massimo Brambilla dovrebbe infatti essere il 4-3-3 con Panada nuovamente titolare davanti alla difesa, e due interni di centrocampo che dovrebbero essere Gyabuaa e Ghisleni. Guth torna a fare il difensore centrale al fianco di Okoli; in porta ci sarà Khadim Ndiaye, Ghislandi e Ruggeri saranno i due terzini.



