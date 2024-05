DIRETTA/ Atalanta Juventus video streaming Canale 5: doppio X in stagione (Coppa Italia, 15 maggio 2024)

DIRETTA FINALE ATALANTA JUVENTUS: UN TUFFO NELLA STORIA

Naturalmente, spulciare tra i numeri storici verso la diretta di Atalanta Juventus ci parlerebbe di una superiorità bianconera, che tuttavia negli ultimi anni è diventata un grande equilibrio nelle sfide tra la Dea e la Vecchia Signora. Ad esempio, le ultime dieci sfide hanno un bilancio in perfetta parità e nel quale i pareggi hanno la maggioranza assoluta, a causa di ben sei segni X a fronte di due vittorie per parte. Il campionato in corso ne è perfetto esempio, dal momento che entrambe le partite tra Atalanta e Juventus sono finite in pareggio: all’andata fu 0-0 a Bergamo domenica 1° ottobre 2023, mentre la partita di ritorno risale al 10 marzo scorso allo Stadium e terminò con il punteggio di 2-2, frutto della doppietta di Teun Koopmeiners per l’Atalanta e dei gol di Andrea Cambiaso e Arkadiusz Milik per la Juventus.

Panucci su Gasperini: “La prima volta con una big non andò bene”/ “Riuscirà a imporsi coi grandi giocatori?”

Certo, i bianconeri possono mettere sul piatto il successo nella finale di Coppa Italia 2021, che in quel caso fu giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia e terminò con la vittoria per 2-1 della Juventus grazie ai gol di Dejan Kulusevski e Federico Chiesa, che vanificarono così il temporaneo pareggio nerazzurro di Ruslan Malinovskyi. Ci sarà la rivincita dell’Atalanta oppure la Juventus concederà il bis? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Pronostico Atalanta Juventus/ Cuccureddu: "Finale incerta, i bianconeri per vincere dovranno..." (esclusiva)

ATALANTA JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Atalanta Juventus basterà collegarsi su Canale 5 del digitale terrestre, perciò la partita sarà visibile in chiaro per tutti. Per gli amanti dello streaming invece, su Mediaset Play si potrà vedere la finale dal proprio dispositivo.

IN PALIO LA COPPA ITALIA!

L’Olimpico è pronto ed è tinto di nerazzurro e bianconero per la finale di Coppa Italia 2023-2024 che vivremo insieme in questa diretta di Atalanta Juventus, il tutto a partire dalle 21,00 di oggi 15 maggio. Sfida che ci regalerà emozioni a non finire con Gasperini che ha trovato una squadra in forma smagliante che giocherà anche un’altra finale nei prossimi giorni, quella di Europa League contro il Bayer Leverkusen, e che intanto ha anche avvicinato la prossima Champions League battendo la Roma a Bergamo, una partita che ha confermato come la Dea in questo momento stia davvero volando.

Probabili formazioni Atalanta Juventus/ Quote: Scamacca e Locatelli fermati (Coppa Italia, 15 maggio 2024)

La Juventus invece non è riuscita a vincere nemmeno in casa contro la Salernitana, ma si è comunque qualificata alla prossima Champions League e vedremo soprattutto se il DNA della Vecchia Signora si attiverà per questa finale. I bookmakers la danno per vincente, ma il campo non ha sempre dato questo riscontro e ora che il pallone è più pesante per il trofeo, ci sarà da concentrarsi sia per i giocatori che per gli addetti ai lavori. Una cosa è certa: nulla è scontato quando si tratta di una finale, e allora possiamo ingannare l’attesa per la diretta di Atalanta Juventus andando a leggere le probabili formazioni.

ATALANTA JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI

Tegola per Gian Piero Gasperini che nella diretta Atalanta Juventus non potrà utilizzare Scamacca: il bomber della Dea, in grande forma, è squalificato e allora dovrebbe essere Lookman a fare coppia con De Ketelaere, mentre Koopmeiners farà un passo indietro e si prenderà il posto sulla trequarti. Il punto di domanda è a centrocampo: De Roon potrebbe nuovamente essere spostato in difesa, lasciando dunque campo a Pasalic di fianco a Ederson, sulle corsie laterali dovremmo vedere Zappacosta e Ruggeri con un assetto arretrato completato da Hien e uno tra Djimsiti e Scalvini (oppure tutti e tre con De Roon centrale, se non in panchina), in porta va Carnesecchi come in campionato.

Massimiliano Allegri deve rinunciare a Locatelli, squalificato, e Danilo infortunato: dunque in difesa dovremmo avere ancora Gatti, Bremer e Rugani davanti a Perin, che è il portiere di Coppa Italia, poi a centrocampo le opzioni sono due. La prima: sostituzione “diretta” con Nicolussi Caviglia playmaker. La seconda: dentro Miretti e modulo che potrebbe diventare 3-4-1-2, lasciando McKennie e Rabiot a fare i centrali con Cambiaso e Kostic (ma occhio a Iling Junior) sulle corsie. Davanti invece Federico Chiesa, entrato dalla panchina contro la Salernitana, si prepara a riprendere il posto da titolare: va in panchina Kean, sarà confermato Vlahovic.

ATALANTA JUVENTUS, LE QUOTE

Osserviamo le quote della diretta di Atalanta Juventus, il bookmaker della Snai vede la Dea quotata a 2,75 mentre i bianconeri ad alzare la Coppa a 2,25. Il pareggio, da intendere ovviamente nei primi novanta minuti, è quotato a 2,45.











© RIPRODUZIONE RISERVATA