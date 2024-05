DIRETTA ATALANTA ROMA/ Video streaming tv: a Bergamo i precedenti sono per la Dea (12 maggio 2024, Serie A)

DIRETTA ATALANTA ROMA: I TESTA A TESTA

Sono addirittura 112 gli incroci precedenti alla diretta di Atalanta Roma con i giallorossi capaci di vincere più partite dei bergamaschi. Sono 55 le partite giocate in casa dell’Atalanta di cui 21 vinte dai bergamaschi, 18 dalla Roma e 16 pareggi totali. Di 112, la prima partita tra queste due squadre risale addirittura al 26 ottobre del 1947 quando fu la Roma ad imporsi per 4 a 1 sull’Atalanta. Per trovare la prima Atalanta Roma bisogna tornare indietro fino al 29 maggio del 1949 con i padroni di casa che riuscirono ad imporsi con un netto 3 a 0.

Gli ultimi incontri tra le due squadre hanno sempre regalato partite molto godibili e diversi gol. Infatti, le due precedenti volte che si è giocata Atalanta Roma sono arrivati quattro e cinque gol con i bergamaschi vincenti l’ultima volta e i giallorossi capaci di vincere addirittura con un 1 a 4 nel 2021. La gara del girone di andata ha visto un pareggio per 1 a 1 allo Stadio Olimpico di Roma il 7 gennaio 2024 con Dybala e Koopmeiners protagonisti e marcatori della partita. (Agg. di Andrea Marino)

ATALANTA ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Atalanta Roma verrà trasmessa in esclusiva su DAZN per tutti gli abbonati alla piattaforma. Sarà anche possibile seguire la diretta testuale con noi che andremo ad aggiornare costantemente il risultato e racconteremo le azioni più importante della partita.

ATALANTA ROMA: PUNTI PESANTISSIMI!

Una della sfide più attese del campionato sta per compiersi nella diretta Atalanta Roma dove si opporranno due squadre in piena lotta per un quinto posto che potrebbe valere per l’accesso alla prossima Champions League. Il Gewiss Stadium di Bergamo è pronto ad ospitare Atalanta e Roma domenica 12 maggio con il calcio d’inizio fissato alle 20.45. I bergamaschi cercano la vittoria e proveranno a sfruttare il fattore campo a favore per portare i tre punti a casa e lo scontro diretto.

La Roma di De Rossi, invece, è chiamata a difendere il suo quinto posto in casa di una delle squadre più temibili ed in forma di tutta la Serie A. Il pareggio in casa contro la Juventus nell’ultima giornata ha rallentato il passo della Roma che dovrà vincere a Bergamo per ritornare in Champions League.

ATALANTA ROMA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Delicate le scelte dei due allenatori che potrebbero decidere un’intera stagione nella diretta Atalanta Roma. I padroni di casa scenderanno in campo con la solita difesa a tre dove Scalvini è chiamato a proporsi anche in fase offensiva per supportare il tridente che dovrebbe essere composto da Lookman, Koopmeiners e Scamacca. I due di centrocampo potrebbero essere De Roon ed Ederson con Pasalic e De Ketelaere pronti a subentrare.

Da valutare le scelte di De Rossi che potrebbe anche decidere di giocare in modo speculare ed andare sulla difesa a tre. Mancini e Smalling andranno a comporre la coppia di centrali che supporterà un centrocampo formato da Paredes, Pellegrini e Cristante. Il tridente dovrebbe vedere davanti a tutti Lukaku e Dybala con El Shaarawy pronto a tornare dal primo minuto.

ATALANTA ROMA, LE QUOTE

Interessante anche approfondire il discorso sulla quote della diretta Atalanta Roma prendendo le proposte di Eurobet.it: l’1 per i bergamaschi è quotato a 2,00 mentre il 2 in favore dei giallorossi sale a 3,60. Il pareggio X è poco più basso rispetto al 2 ed è quotato a 3,50.

