Diretta Atalanta Juventus/ Streaming video Rai: ecco la finale di Coppa Italia!

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS: LA FINALE DI COPPA ITALIA!

Atalanta Juventus, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 21:00 di mercoledì 19 maggio, è la finale di Coppa Italia 2020-2021: finalmente siamo arrivati all’ultimo atto del torneo, che la Dea ha raggiunto eliminando il Napoli e centrandolo per la seconda volta nelle ultime tre stagioni. Del tutto intenzionato a vendicare la sconfitta bruciante contro la Lazio, Gian Piero Gasperini ha già timbrato la terza qualificazione consecutiva in Champions League e vuole rendere memorabile la sua stagione, mettendo in bacheca quello che sarebbe il primo trofeo della cavalcata.

Andrea Pirlo tutto sommato ha già vinto la Supercoppa, e potrebbe fare il bis: certo la sua prima sulla panchina della Juventus non è positiva, anche se clamorosamente rimane aperto uno spiraglio per il pass in Champions League. Dipenderà… dall’Atalanta, e dunque i destini di queste due squadre si incrociano, e dobbiamo dire che la Vecchia Signora può vincere il quinto titolo in 7 stagioni. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Atalanta Juventus, aspettando la finale di Coppa Italia proviamo a valutare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Juventus sarà disponibile su Rai Uno: la televisione di stato si occupa ancora una volta della Coppa Italia e ne trasmetterà la finale in chiaro, con la possibilità di accedere alle immagini in diretta streaming video. In assenza di un televisore sarà la stessa emittente a garantire la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video: basterà rivolgersi al sito o all’app di Rai Play (senza costi aggiuntivi) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

Tante cose sono decise per Atalanta Juventus: Gasperini deve scogliere il nodo relativo all’esterno destro (Hateboer in vantaggio su Maehle) e dovrebbe presentare una Dea a due attaccanti, ovvero Muriel e Duvan Zapata contemporaneamente in campo con Malinovskyi preferito a Pessina per supportare il tandem colombiano. Per il resto le sorprese saranno poche: in difesa Toloi e Djimsiti sono favoriti su Palomino per agire ai lati di Cristian Romero (che, ricordiamo, è in prestito proprio dalla Juventus) con Gollini che naturalmente occuperà i pali della porta, poi avremo Freuler e De Roon in mezzo al campo con Gosens schierato da esterno sinistro. La Juventus non ha a disposizione Alex Sandro e Frabotta: Pirlo medita sulla difesa a tre ma il modulo dovrebbe restare il 4-4-2, e quindi Danilo dirottato a sinistra con Cuadrado a destra. In porta andrà Buffon, davanti a lui ancora panchina per Bonucci con De Ligt e Chiellini che sono i favoriti per guidare la difesa; mediana con Rabiot confermato, al suo fianco uno tra Arthur e Bentancur mentre sulle corsie dovrebbero operare McKennie e Federico Chiesa (rischioso mettere Kulusevski sulla fascia di Gosens). Cristiano Ronaldo ovviamente guiderà l’attacco, con lui più Morata che Dybala ma il ballottaggio è serratissimo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Atalanta Juventus sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai, che ha detto la sua per la finale di Coppa Italia: il segno 1 per la vittoria della Dea (che formalmente gioca in casa) vale 2,60 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) vi farebbe vincere una somma corrispondente a 3,25 volte la puntata mentre con il segno 2 per il successo bianconero, a conferma del grande equilibrio, il guadagno ammonterebbe a 2,65 volte l’importo investito con questo bookmaker.



