Diretta Atalanta Lazio/ Streaming video Rai: a Bergamo per i quarti di Coppa Italia

DIRETTA ATALANTA LAZIO: REMATCH DELLA FINALE 2019

Atalanta Lazio, che sarà diretta dal signor Luca Pairetto, si gioca alle ore 17:45 di mercoledì 27 gennaio: siamo al Gewiss Stadium per il quarto di finale della Coppa Italia 2020-2021. Rematch della finale di due anni fa, vinta dalla squadra biancoceleste: allora eravamo all’Olimpico, questa sera la Dea può sperare di prendersi una rivincita e volare nuovamente in semifinale, dando anche continuità alla splendida vittoria di San Siro contro il Milan che, arrivata dopo due deludenti pareggi, ha avvicinato Gian Piero Gasperini alla vetta, per quanto lo scudetto al momento non sia un obiettivo che la società prenda concretamente in considerazione (ma certamente esiste come ideale).

Sta comunque bene anche la Lazio, che infatti ha rimontato e battuto il Sassuolo: i biancocelesti, che hanno pagato le fatiche di una Champions League che non giocavano da 20 anni, sono leggermente più indietro in classifica ma la Coppa Italia è un regno conosciuto e nel quale si sono sempre distinti in maniera positiva, anche stavolta sono tra le forti candidate per il titolo. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Atalanta Lazio; aspettando che la partita prenda il via possiamo valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ATALANTA LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Lazio, come tutte le partite di Coppa Italia, sarà un appuntamento in chiaro per tutti sulla televisione di stato: nel caso specifico è Rai Due a trasmettere le immagini della partita valida per i quarti di finale, e in assenza di un televisore sarà possibile assistere all’evento anche con il servizio di diretta streaming video fornito dalla stessa emittente, visitando sito o app di Ray Play con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LAZIO

Nelle probabili formazioni di Atalanta Lazio scopriamo che Gasperini opererà qualche cambio: Sportiello può difendere la porta, Palomino dovrebbe tornare in difesa e con lui è candidato anche uno tra Caldara e Sutalo, con Djimsiti o Cristian Romero a completare il reparto. Avremo poi De Roon in campo con Freuler nella zona mediana, Hateboer e uno tra Maehle e Gosens come laterali; a candidarsi da trequartista è chiaramente Pessina, con lui possibile vedere Aleksey Miranchuk con Muriel che farebbe staffetta con Duvan Zapata, questa volta partendo titolare.

È del tutto verosimile che anche per Atalanta Lazio Simone Inzaghi voglia fare turnover, anche se magari meno massiccio rispetto agli ottavi. In porta dovremmo rivedere Strakosha, davanti a lui linea con Acerbi confermato ma Hoedt e Stefan Radu pronti a fargli compagnia, poi a centrocampo i due esterni potrebbero essere Marusic e Fares con una mediana che sarà ancora priva di Luis Alberto e Lucas Leiva. Escalante si candida per un posto in regia, Akpa Akpro e Sergej Milinkovic-Savic saranno gli interni; Immobile viaggia verso una maglia da titolare, con lui potrebbe esserci nuovamente il ristabilito Joaquin Correa.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Atalanta Lazio, pertanto possiamo subito andare a vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker per il quarto di finale di Coppa Italia. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,90 volte la somma puntata; il segno X che regola il pareggio (si intende anche al 120’, dunque con match deciso ai rigori) porta in dote una vincita corrispondente a 4,00 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo ospite, vale 3,65 volte la cifra messa sul piatto.



