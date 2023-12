DIRETTA/ Atalanta Lecce Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (2 dicembre 2023)

DIRETTA ATALANTA LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano solo pochi minuti alla diretta di Atalanta Lecce Primavera. La Dea è imbattuta da cinque giornate: dopo aver perso due volte in fila contro Sassuolo e Milan, arrivando a tre sconfitte in sei turni, ha messo insieme tre vittorie e due pareggi, dunque nelle ultime cinque gare ha ottenuto 11 punti laddove nei primi sei turni c’erano stati 7 punti, di conseguenza possiamo assolutamente dire che il passo dell’Atalanta sia nettamente migliorato anche se nelle ultime quattro gare casalinghe è arrivata una sola vittoria, a fronte di due pareggi e una sconfitta, e dunque a Zingonia si può sicuramente fare meglio per spiccare ancor più il volo.

DIRETTA/ Atalanta Sporting (risultato finale 1-1): Scamacca non basta! (Europa League, 30 novembre 2023)

Il Lecce ha finalmente vinto la sua prima partita: i giovani salentini avevano quattro pareggi e sei sconfitte, un rendimento pessimo in trasferta (un pareggio e tre ko) ma adesso con questo successo sul Bologna possono certamente rilanciarsi, anche se la situazione resta grave e il campionato scorso, chiuso con il terzo scudetto Primavera nella storia, resta già un lontano ricordo. Adesso noi mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci dirà il terreno di gioco in questa partita delicata per entrambe le squadre: finalmente ci siamo, possiamo lasciar parlare i protagonisti della diretta di Atalanta Lecce Primavera che comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

Atalanta si qualifica se/ Europa League: in campo! La dea arriverebbe prima nel caso... (30 novembre 2023)

DIRETTA ATALANTA LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Lecce Primavera non sarà fornita sui canali della nostra televisione: qui bisogna comunque specificare che l’emittente che si occupa del campionato Primavera 1 è Sportitalia, ma solo alcuni dei match vengono trasmessi sul canale 60 del digitale terrestre. Per gli altri c’è in ogni caso la possibilità di assistervi con il servizio di diretta streaming video: nello specifico di questa partita le alternative sono tre. La prima è rappresentata dal sito www.sportitalia.com; per la seconda dovrete attivare e installare l’app Sportitalia, mentre la terza soluzione è quella di Sportitalia SoloCalcio, un canale che è attivo soltanto in mobilità.

Probabili formazioni Atalanta Sporting Lisbona/ Quote, davanti c'è Muriel? (Europa League, 30 novembre 2023)

SALENTINI PER IL BIS!

Atalanta Lecce Primavera, in diretta dal Pesenti Pigna alle ore 14:30 di sabato 2 dicembre, si gioca per la dodicesima giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024. Si tratta di una partita che potrebbe lanciare la Dea ancora più in alto in classifica: reduce dal pareggio contro l’Inter, l’Atalanta ha confermato segnali di ripresa rispetto a un opaco avvio di stagione, e si presenta a questa sfida interna (la seconda consecutiva) con il settimo posto in classifica e tanta fiducia nella possibilità di tornare a giocare i playoff.

Il Lecce campione d’Italia sta vivendo una stagione da incubo, ma potrebbe finalmente essersi sbloccato: la vittoria interna contro il Bologna è stata la prima di un campionato 1 che vede i salentini impegnati nella corsa salvezza, ma il talento comunque c’è e allora chissà che questo successo ne possa portare in dote altri, per abbandonare finalmente le zone calde della classifica. Aspettando di scoprire cosa succederà nella diretta di Atalanta Lecce Primavera, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LECCE PRIMAVERA

Giovanni Bosi conferma il 3-4-2-1 per Atalanta Lecce Primavera, e le scelte potrebbero essere le stesse dello scorso sabato: in porta andrà Pardel, davanti a lui la difesa sarà formata da Obric, Comi e Guerini mentre a correre sulle fasce laterali potrebbero essere Bordiga (insidiato da Ghezzi) e Regonesi. In mezzo al campo ecco Matteo Colombo e Mendicino, con Lorenzo Riccio come prima alternativa; poi sulla trequarti dovremmo vedere ancora Vavassori e Manzoni, qui con Capac possibile opzione, davanti ovviamente Vanja Vlahovic già autore di 9 gol in campionato.

Nel Lecce di Federico Coppitelli è squalificato Lampinen-Skaug, espulso dalla panchina: il portiere resta ovviamente Borbei, qui c’è subito da considerare che i giovani salentini potrebbero avere a disposizione Burnete, eroe dello scudetto e già schierato sabato scorso, con tanto di gol. A fargli compagnia nel tridente offensivo sarebbero Corfitzen a destra e Agrimi a sinistra; in mezzo come sempre comanda Vulturar, con McJannet e Samek che sarebbero le due mezzali. Come terzini, Pol Muñoz può tornare titolare a destra con Kongslev a sinistra; coppia centrale di difesa formata da Pacia e Sammi Davis.











© RIPRODUZIONE RISERVATA