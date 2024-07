DIRETTA/ Lecce Werder Brema (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (amichevole, 20 luglio 2024)

DIRETTA LECCE WERDER BREMA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Stiamo per vivere la diretta di Lecce Werder Brema: questo ci può dare lo spunto per ricordare che le ultime partecipazioni dei tedeschi alle coppe europee sono ormai lontane nel tempo. Nel 2009-2010 era arrivato agli ottavi di Europa League in una stagione in cui aveva raggiunto la finale di Coppa di Germania, grazie al terzo posto in Bundesliga è arrivata la Champions League 2010-2011 ma gli anni d’oro erano alle spalle, e i biancoverdi sono arrivati ultimi (con 5 punti) in un girone che comprendeva Tottenham, Inter e Twente. Da quel momento sono arrivati gli anni bui: niente più Europa e nel 2020 la salvezza attraverso lo spareggio contro l’Heidenheim.

L’anno seguente però il Werder Brema è retrocesso nella Zweite Bundesliga, tornando comunque immediatamente al piano di sopra; nella stagione passata è stato nono e in qualche modo sta provando a tornare ai fasti di un tempo, anche se non sarà per nulla facile. Noi adesso dobbiamo tornare a parlare di attualità e metterci comodi perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, lasciamo che a parlare siano i protagonisti sul terreno di gioco perché la diretta di Lecce Werder Brema sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI LECCE WERDER BREMA IN STREAMING VIDEO TV

Secondo le indicazioni che sono arrivate in questi giorni, la diretta tv di Lecce Werder Brema non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione: è possibile che ci sia una differita come già accaduto nei due test di mercoledì, ma per oggi non arriveranno immagini in tempo reale e non ci sarà nemmeno la possibilità di seguire l’amichevole in diretta streaming video, anche se chiaramente la società salentina metterà a disposizione i suoi account ufficiali presenti sui social network per tutte le informazioni utili, consigliamo in particolar modo Facebook e X (il vecchio Twitter).

LECCE WERDER BREMA: AMICHEVOLE DI LUSSO!

Si apre alle ore 15:00 di sabato 20 luglio l’interessantissima diretta di Lecce Werder Brema: continua il percorso estivo della squadra salentina, che oggi sarà impegnata al Parkstadion di Zell am Ziller contro una squadra storica della Bundesliga, una squadra capace di vincere la Coppa delle Coppe negli anni Novanta e ancora il Meisterschale nel terzo millennio, grande protagonista in Champions League una ventina d’anni fa prima di avere un sensibile calo che l’ha anche portata alla retrocessione nella Zweite.

Il Lecce, reduce da due salvezze consecutive, torna dunque a giocare: mercoledì ha effettuato due test di tipo diverso rispetto a quello di oggi, ha affrontato due selezioni locali e minori e naturalmente il risultato finale è stato roboante, sono arrivate due goleade e Luca Gotti ha potuto subito testare la condizione dei suoi giocatori. Adesso vedremo cosa succederà nella diretta di Lecce Werder Brema, aspettando che la partita si giochi facciamo qualche rapida considerazione sulle probabili formazioni concentrandoci sulle scelte di Gotti.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE WERDER BREMA

Andiamo dunque a vedere come Gotti potrebbe disporre i suoi nella diretta Lecce Werder Brema. Modulo 4-2-3-1 e tanti giovani in campo: nella prima sgambata hanno destato un’ottima impressione Krstovic e McJannet, ma anche Rares Burnete che si gioca il posto di centravanti con il montenegrino. A iniziare potrebbe essere il più esperto attaccante con Pablo Rodriguez alle sue spalle, sugli esterni potremmo invece vedere Salomaa e uno tra Listkowski e Santiago Pierotti ma senza dimenticarsi del neo arrivato Tete Morente, mentre Oudin potrebbe agire a centrocampo facendo il regista arretrato.

Al fianco del francese, lui pure in grande forma mercoledì e possibile elemento determinante per la prossima stagione, potremmo avere il già citato McJannet; poi la difesa nella quale il leader Baschirotto potrebbe formare la coppia centrale in compagnia di Gaspar, a fare da terzino sinistro ci sarà Dorgu che ha tante richieste sul calciomercato e a destra potrebbe agire Lemmens, ci sarà chiaramente staffetta in tutti i ruoli e dunque anche per quanto riguarda la porta, con Wladimiro Falcone a fare la spola con Borbei e Fruchtl.











