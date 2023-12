DIRETTA/ Atalanta Lecce video streaming tv: lunch match da non perdere (Serie A, 30 dicembre 2023)

DIRETTA ATALANTA LECCE: PADRONI DI CASA SUPER FAVORITI!

Atalanta Lecce, in diretta sabato 30 dicembre 2023 alle ore 12.30 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Lunch match che si preannuncia ricco di spunti: i bergamaschi, infatti, vogliono riscattare la sconfitta di Bologna che li ha buttati fuori dalla zona Champions League mentre i salentini, nonostante lo stop di Milano contro l’Inter, vantano un margine di sicurezza sulla zona rossa della classifica.

ATALANTA LECCE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Atalanta Lecce sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. L’unico modo per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Atalanta Lecce sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LECCE

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Lecce match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per i padroni di casa indisponibili Palomino, Toloi, Hateboer e Tourè mentre tra i pali è vivo il ballottaggio tra Carnesecchi e Musso. Per i salentini, invece, due assenze per squalifica, ovvero Banda e Pongracic.

ATALANTA LECCE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dei nerazzurri con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.43, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo dei pugliesi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.

