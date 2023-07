Diretta Atalanta Locarno/ Risultato live, video streaming tv: test probante con gli svizzeri (22 luglio 2023)

DIRETTA ATALANTA LOCARNO: I NERAZZURRI ALZANO L’ASTICELLA

Atalanta Locarno, in diretta sabato 22 luglio 2023 alle ore 17.00 presso il Centro Sportivo “Città di Clusone” sarà una sfida amichevole, la seconda per la truppa di mister Gasperini da quando è iniziato il ritiro pre-campionato in Val Seriana. Domenica scorsa, infatti, i nerazzurri hanno disputato il primo test contro la Rappresentativa Città di Clusone vincendo 10-1 e mettendo in mostra alcuni nuovi acquisti, come Adopo e Bakker, andati anche a rete.

Diretta/ Atalanta Rappresentativa Val Seriana (risultato finale 11-0): Dea in doppia cifra! (20 luglio 2023)

Prima di completare il ritiro i bergamaschi disputeranno altre amichevoli: sabato 29 luglio test contro il Bournemouth, club inglese che milita in Premier League. Gara probante anche perché gli inglesi sono più avanti nella preparazione. Il 5 agosto invece, ci sarà di fronte l’Union Berlin, club tedesco che milita in Bundesliga e che si è qualificato alla prossima UEFA Champions League.

Diretta/ Atalanta Città di Clusone (risultato finale 10-1): buona la prima per la Dea (16 luglio 2023)

ATALANTA LOCARNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Locarno non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club nerazzurro, che comunque durante la partita fornirà gli aggiornamenti su questo test sostenuto dagli uomini di Gian Piero Gasperini.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LOCARNO

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Locarno, match che andrà in scena presso il Centro Sportivo “Città di Clusone”. Anche in questo secondo test stagionale, sicuramente più indicativo rispetto a quello contro i dilettanti del Clusone, mister Gian Piero Gasperini ruoterà tutti gli effettivi a sua disposizione. Nel rodato 3-4-1-2 del tecnico nerazzurro dovrebbe figurare Rossi tra i pali, in attesa dell’arrivo di Carnesecchi. Terzetto difensivo composto da Toloi, Djimsiti e Kolasinac mentre a centrocampo spazio a Bakker, De Roon, Ederson e Zappacosta. Trame offensive affidate a Koopmeiners, Lookman e Hojlund.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Si avvicina Becao. Il Werder spara alto per Fullkrug (12 luglio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA