DIRETTA MARSIGLIA ATALANTA/ Video streaming tv: una storica prima volta! (Europa League, 2 maggio 2024)

DIRETTA MARSIGLIA ATALANTA: I TESTA A TESTA

È sicuramente interessante notare che la diretta di Marsiglia Atalanta non ha precedenti: non ci sono incroci ufficiali tra queste due squadre che per la prima volta si affrontano in un contesto decisamente importante, trattandosi della semifinale di Europa League. Il Marsiglia ha ricordi agrodolci con le squadre italiane: certamente positivi quelli che riguardano il Milan, eliminato prima in un’edizione di Coppa dei Campioni che aveva visto l’Olympique cedere alla Stella Rossa nella finale di Bari, ai rigori, e poi battuto nella prima finale di Champions League della storia, rimasto l’unico successo di una squadra francese in questa coppa.

Poi però abbiamo anche il quadro negativo, e qui bisogna arrivare al 1999: il Parma aveva schiantato il Marsiglia nella finale di Coppa Uefa, in questo caso si tratta dell’ultima volta in cui una squadra italiana è riuscita a mettere le mani su questa competizione e tra l’altro una finale con una nostra rappresentante non si è più verificata sino al 2020, quando l’Inter è stata battuta dal Siviglia nella bolla tedesca. Ora invece potremmo avere un ultimo atto di Europa League con un derby di casa nostra, per gli orobici sarebbe anche la prima finale europea della sua storia e allora che parli il campo nella diretta di Marsiglia Atalanta… (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE MARSIGLIA ATALANTA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Si potrà seguire la diretta tv di Marsiglia Atalanta su Sky Sport Calcio: il canale è disponibile al numero 202 del decoder, di conseguenza questo appuntamento sarà riservato agli abbonati della televisione satellitare ricordando che un’alternativa, per i clienti del pacchetto Calcio, è fornita da Sky Sport 253 e che in ogni caso sarà attivo il servizio di diretta streaming video di Marsiglia Atalanta, grazie all’applicazione Sky Go. A proposito della mobilità, le partite di Europa League sono garantite anche dalla piattaforma DAZN, sempre in abbonamento, e anche qui potrete utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LA DEA ADESSO SOGNA!

Grande appuntamento con la diretta di Marsiglia Atalanta: alle ore 21:00 di giovedì 2 maggio si gioca finalmente la semifinale di andata in Europa League 2023-2024. L’Atalanta ci è arrivata in grande stile: è ancora negli occhi lo straordinario 3-0 di Anfield, una partita perfetta che la Dea ha poi saputo “confermare” al Gewiss Stadium, subendo un gol nei primi minuti ma contenendo alla grande un Liverpool che tra l’altro, da quel momento, ha perso mordente anche in Premier League e infatti si sta vedendo scivolare dalle mani la possibilità di vincere il titolo.

Giustamente adesso l’Atalanta sogna quella che sarebbe la prima finale europea nella sua storia, ma deve stare attenta: il Marsiglia, che in campionato sta faticando parecchio e ha dato vita a una serie di cambi di allenatore (da qui è passato anche Gennaro Gattuso), ha eliminato il più quotato Benfica e quando arriva in fondo alle competizioni, lo dice la storia, può fare paura avendo esperienza e “clima” giusti. Vedremo quello che succederà nella diretta di Marsiglia Atalanta, il primo round è al Vélodrome e a tale proposito possiamo dare uno sguardo alle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA ATALANTA

Jean-Louis Gasset ha recuperato i suoi infortunati, ad eccezione di Rongier e Nadir: per la diretta Marsiglia Atalanta conferma il 3-4-2-1 e farà qualche cambio rispetto alla vittoria di domenica contro il Lens. In porta confermato Maxime Lopez, in difesa con Balerdi e Gigot dovrebbe tornare Mbemba a formare il terzetto arretrato, poi ecco Clauss a giocare sulla fasce destra con Luis Henrique che prende il posto a sinistra di Ulisses Garcia, fuori dalla lista Uefa. Stesso discorso in mezzo per Pape Gueye, dunque spazio per Kondogbia che fa coppia con Veretout; Harit sulla trequarti, davanti con Aubameyang dovremmo vedere Ismaila Sarr che è favorito su Joaquin Correa e Ndiaye.

Gian Piero Gasperini ha ritrovato Scalvini: la sua difesa potrebbe essere confermata (ma con Musso in porta) e dunque Hien e Djimsiti la completerebbero, poi sulle fasce laterali potremmo vedere Holm e Ruggeri senza ovviamente dimenticarsi di Zappacosta. Va per la conferma in mezzo anche Pasalic, con De Roon o Ederson; il croato è uomo di Europa League e dovrebbe dunque essere in campo. Poi, i soliti ballottaggi davanti: puntiamo su Scamacca come centravanti, a rimanere in panchina inizialmente dovrebbe essere Lookman e dunque insieme a Koopmeiners, sulla trequarti, potrebbe giocare De Ketelaere preferito ad Aleksey Miranchuk.

MARSIGLIA ATALANTA: QUOTE E PRONOSTICO

Un’ulteriore informazione per la diretta di Marsiglia Atalanta ci arriva dalle quote che l’agenzia Snai ha emesso sulla partita: nella semifinale di andata in Europa League c’è grande equilibrio, ma la squadra favorita è quella francese perché il segno 1, che identifica appunto la vittoria del Marsiglia, vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 2,55 volte quanto messo sul piatto, laddove il segno 2 per il successo esterno dell’Atalanta porta in dote una vincita corrispondente a 2,75 volte la vostra giocata. Abbiamo infine l’eventualità del pareggio: puntando sul segno X intaschereste, con questo bookmaker, un valore che equivale a 3,30 volte quello che sarà stato l’importo investito.











