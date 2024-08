PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA: CHI GIOCA IL GRANDE ANTICIPO A SAN SIRO?

Sarà un venerdì sera di lusso a San Siro e allora eccoci a leggere le probabili formazioni di Inter Atalanta, bellissimo anticipo per la terza giornata del nuovo campionato di Serie A fra le due migliori interpreti della passata stagione, cioè l’Inter campione d’Italia e l’Atalanta che ha trionfato in Europa League. Per i nerazzurri di casa, allenati da Simone Inzaghi, sarà il primo test di livello assoluto, dopo la vittoria contro il Lecce che ha sancito per l’Inter già una risalita in classifica dopo la delusione per il beffardo pareggio incassato in extremis dal Genoa.

Calciomercato Atalanta, Gasperini attacca: "Zaniolo è una scommessa persa"/ "Per ora siamo al palo"

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini (per il quale al Meazza non è mai una partita banale) arriva invece dal poker rifilato al Lecce e dall’amara sconfitta contro il Torino, al termine comunque di una prestazione molto buona, ennesima conferma del fatto che giocare contro la Dea è come “andare dal dentista” – Pep Guardiola dixit. Insomma, le premesse per un venerdì sera di grande calcio e divertimento ci sono tutte, adesso non ci resta altro che scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Inter Atalanta.

Avversarie Atalanta/ Champions League: ci saranno Real Madrid, Barcellona e Arsenal! (Oggi 29 agosto 2024)

SCOPRIAMO ANCHE I FAVORITI: QUOTE E PRONOSTICO

Verso un match attesissimo, le probabili formazioni Inter Atalanta si accompagnano a uno sguardo sul pronostico secondo le quote Snai. Sono favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 1,63, mentre poi si sale a quota 4,00 per il segno X in caso di pareggio ed infine una vittoria esterna dell’Atalanta varrebbe 4,75 volte la posta in palio sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

SIMONE INZAGHI E LE SUE MOSSE

Per una sfida affascinante non si fanno troppi calcoli, ecco allora che Simone Inzaghi nelle probabili formazioni di Inter Atalanta confermerà logicamente il suo storico modulo 3-5-2 e anche i titolari dovrebbero essere tutti i migliori possibili in questo momento, cominciando dal portiere Sommer. Davanti a lui, ecco la difesa a tre con Pavard, Acerbi e Bastoni; a centrocampo Darmian dovrebbe avere la meglio su Dumfries a destra e questo spalancherebbe la porta a una conferma in blocco del reparto che per il resto prevederà titolari Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e l’esterno sinistro Dimarco; infine, considerando che il capitano Lautaro Martinez non è ancora al meglio dopo l’affaticamento di settimana scorsa, ci aspettiamo la coppia di attaccanti formata da Taremi e Thuram.

Karsdorp lascia la Roma, ufficiale la rescissione/ Calciomercato aperto: Atalanta sulle tracce dell'olandese?

SCELTE E TITOLARI PER GASPERINI

Anche Gian Piero Gasperini dovrebbe andare sul sicuro per le probabili formazioni di Inter Atalanta, fermo restando che per la Dea questa è stata un’estate frizzante e allora c’è qualche spunto intrigante da mettere in evidenza. Il modulo di riferimento è il 3-4-2-1, con Carnesecchi in porta; davanti a lui, De Roon agisce da difensore per completare la retroguardia a tre con Hien e Djimsiti; il centrocampo dell’Atalanta sarà invece schierato a quattro, con Zappacosta favorito su Bellanova a destra per completare il reparto con Pasalic, Ederson e sull’altra fascia Ruggeri; un ballottaggio ci sarà anche sulla trequarti, perché al fianco di De Ketelaere troverà posto dal primo minuto uno fra Brescianini e Samardzic; infine, dopo tre gol in due partite è già una certezza Retegui come centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. All. Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui. All. Gasperini.