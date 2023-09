DIRETTA ATALANTA MONZA/ Video streaming tv: la storia del derby lombardo (Serie A, 2 settembre 2023)

DIRETTA ATALANTA MONZA: I TESTA A TESTA

Siamo quasi pronti a vivere la diretta di Atalanta Monza, una partita che ha parecchi precedenti ma davvero pochi recenti: nel terzo millennio si è giocato soltanto tre volte e una di queste partite risale al marzo 2000, campionato di Serie B dopo il quale le due squadre non si sono più affrontate se non nella passata stagione. L’Atalanta ha vinto le ultime tre, dunque quelle nel XXI secolo; l’anno scorso al Gewiss Stadium era finita con un roboante 5-2 ma si trattava di un match dalla scarsa importanza, era l’ultima giornata e la Dea era già certa di aver conquistato la qualificazione alla prossima edizione di Europa League.

Per trovare l’ultima vittoria del Monza dobbiamo tornare a fine ottobre 1999, un 1-0 che però era maturato in Brianza; la squadra biancorossa ha comunque battuto la Dea a Bergamo e lo ha fatto in due occasioni. La prima nel gennaio 1970 (1-0), la seconda nel dicembre 1980 e ancora una volta per il campionato di Serie B. Per il resto la tradizione parla nettamente a favore dell’Atalanta, ma vedremo come andranno oggi le cose nella partita valida per la terza giornata di Serie A. (agg. di Claudio Franceschini)

ATALANTA MONZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Atalanta Monza sarà disponibile in esclusiva su Dazn. Per guardare la partita in televisione, dunque, occorrerà aprire l’app ufficiale della piattaforma o, in caso di tv di vecchia generazione, utilizzare uno dei dispositivi disponibili per trasmettere il segnale (Google Chromecast, Amazon TV Fire Stick, TIM VISION, console PlayStation o X Box). Al contempo sarà possibile seguire il derby tra nerazzurri e brianzoli anche su Sky Sport, che notoriamente detiene i diritti per tre partite su dieci di ogni giornata di Serie A.

IL DERBY LOMBARDO

Atalanta Monza, in diretta sabato 2 settembre 2023 alle ore 20.45 presso il “Gewiss Stadium” di Bergamo, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Match tutto da seguire dove i padroni di casa si presentano con i favori del pronostico ma anche con una sconfitta da digerire. Nell’ultimo turno, infatti, i bergamaschi sono usciti senza punti dal “Benito Stirpe” di Frosinone e, quindi, vorranno riprendere subito il cammino con una vittoria. Discorso diverso, invece, per la formazione di mister Palladino che domenica scorsa si è sbarazzata con un perentorio 2-0 dell’Empoli, grazie alla doppietta firmata da Colpani.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MONZA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Monza, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per i nerazzurri padroni di casa mister Gasperini si affiderà al consueto 3-4-1-2 con Musso tra i pali e la linea difensiva formata da Toloi, Scalvini e Kolasinac. Dubbi sulla corsia sinistra dove Ruggeri e Bakker si contendono una maglia mentre sul lato opposto agirà Zappacosta. Sarà Koopmeiners il fantasista a supporto di Lookman e di uno tra Zapata e Scamacca. In casa Monza, invece, poche incertezze per Raffaele Palladino che proporrà lo stesso modulo degli avversari. Sarà Di Gregorio a difendere i pali brianzoli supportato dai tre difensori Izzo, Marì e Caldirola. Sulle corsie esterne agiranno due tra Ciurria, Birindelli, Kyriakopoulos e Pereira.

ATALANTA MONZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Monza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











