Diretta Atalanta Monza/ Risultato live: ultima amichevole estiva per le due squadre

Atalanta Monza è un’amichevole che si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 21 agosto: ultimo test prima che inizino i rispettivi campionati per le due squadre, ma va segnalato che i brianzoli hanno già aperto la loro stagione giocando tre partite di Coppa Italia, e venendo eliminati dalla Fiorentina pur disputando un’ottima sfida. La Dea invece se la vedrà sul campo della Spal per la prima giornata di Serie A; stagione importante per gli uomini di Gian Piero Gasperini, che tra poco scopriranno anche quali saranno le avversarie nel girone di Champions League. Adesso però è arrivato il momento di concentrarci sulla diretta di Atalanta Monza: aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco di Zingonia, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero schierare i loro giocatori analizzando in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di questa amichevole.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Monza non verrà trasmessa: per seguire questa amichevole non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video, ma potrete comunque rivolgervi alle pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro profili social – in particolare Facebook e Twitter – e sulle quali potrete raccogliere tutte le informazioni utili del caso.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MONZA

E’ possibile che in Atalanta Monza i due tecnici vogliano provare le formazioni titolari che affronteranno la prima giornata di campionato: dunque Gasperini valuta un 3-4-1-2 con Toloi, Skrtel e Djimsiti (o Andrea Masiello) schierati davanti a Gollini, mentre a centrocampo ci saranno i due esterni Hateboer e Castagne con Gosens prima alternativa. In mezzo, De Roon e Freuler si giocano il posto con Pasalic e Malinovskyi, l’ucraino sembra infatti destinato ad agire come mediano tattico; Ilicic potrebbe affiancare Duvan Zapata in attacco, Papu Gomez sarà invece il trequartista a supporto. Il Monza ha giocato domenica, dunque dovrebbe fare turnover: in porta comunque Lamanna, poi Ivan Marconi e Negro centrali di una difesa completata da Lepore e Anastasio. In mezzo potrebbe esserci Fossati, insieme a Galli e Lora e dunque modificando tutto l’assetto rispetto alla sconfitta del Franchi; D’Errico il trequartista (in ballottaggio con Nicola Mosti), davanti Andrea Brighenti potrebbe essere confermato ma questa volta con Ettore Marchi al suo fianco.



