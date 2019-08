Risultati Champions League/ Diretta gol live, andata playoff (oggi 20 agosto)

Oggi martedì 20 agosto è di nuovo un giorno dedicato ai risultati Champions League: i turni preliminari estivi vivono giorni decisivi, perché la Champions League 2019-2020 tra oggi e domani propone l’andata dei playoff, l’ultimo scoglio verso l’accesso ai gruppi per chi è dovuto scendere in campo già in questa fase. L’Italia non è interessata: avremo Juventus, Napoli, Inter e l’attesa debuttante Atalanta ma per tutte le formazioni dei campionati più forti, a partire dai detentori del Liverpool, la Champions League comincerà solamente verso metà settembre nella fase a gironi. Tornando all’oggi, siamo all’andata dei playoff e saranno tre le partite in programma nelle prossime ore, ricordiamo il calendario espresso in orari italiani. Il fischio d’inizio sarà comunque in contemporanea, per tutti gli incontri alle ore 21.00: in quel momento inizieranno Apoel Nicosia-Ajax, Cluj-Slavia Praga e LASK Linz-Bruges.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL CALENDARIO DEL TORNEO

Nelle prossime ore dunque scopriremo i risultati Champions League per queste partite d’andata dei playoff, atto culminante della lunga estate della Champions League. Tra oggi e domani si giocano sei partite, perché altrettanti sono i posti in palio per completare il lotto delle 32 partecipanti, dal momento che 26 squadre sono state ammesse immediatamente alla fase a gironi. I verdetti naturalmente arriveranno solamente settimana prossima, al termine delle partite di ritorno che si disputeranno a giorni invertiti (le squadre in campo oggi saranno protagoniste al mercoledì). Settimana prossima sarà dunque decisiva e inizierà a sentire coinvolte anche le altre 26 squadre: infatti a quel punto l’elenco delle partecipanti alla fase a gironi della Champions League 2019-2020 sarà completo e il 29 agosto a Monaco ci sarà il sorteggio dei gironi. Facciamo allora un piccolo salto in avanti ricordando pure le date delle sei giornate dei gironi: 17-18 settembre, 1-2 ottobre, 22-23 ottobre, 5-6 novembre, 26-27 novembre e 10-11 dicembre. Chi delle squadre dei playoff ci sarà?

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA PLAYOFF

Ore 21.00

Apoel Nicosia-Ajax

Cluj-Slavia Praga

LASK Linz-Bruges



