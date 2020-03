Diretta Atalanta Primavera Lione/ Streaming video Canale 20: quarti di Youth League

Atalanta Primavera Lione, che sarà diretta dall’arbitro croato Fran Jovic, si gioca alle ore 15:00 di martedì 10 marzo: siamo a Coverciano, la sede che solitamente ospita i raduni della nostra Nazionale, e ovviamente in tempi di Coronavirus la gara degli ottavi della Youth League 2019-2020 verrà disputata a porte chiuse. Buon momento per la Dea che arriva da due vittorie consecutive in campionato, dove è sempre prima in classifica ma non gioca ormai dalla metà di febbraio; a stupire però è stato il modo in cui, alla prima partecipazione di sempre a questa competizione internazionale, i ragazzi di Massimo Brambilla siano riusciti a imporsi in un girone tutto sommato complesso, chiudendolo addirittura al primo posto (il motivo per cui oggi sono in casa) e precedendo un florido vivaio come quello della Dinamo Zagabria ed eliminando il Manchester City. Dunque ci sono ottime speranze per gli orobici di qualificarsi ai quarti; ricordiamo che si tratta di una gara secca, ora possiamo sicuramente metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco per la diretta di Atalanta Primavera Lione, non prima però di aver studiato in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Primavera Lione sarà trasmessa in chiaro: sarà dunque un appuntamento al quale tutti potranno rispondere, selezionando il canale Mediaset 20 sul loro televisore. In alternativa sarà la stessa emittente a mettere a disposizione, senza costi aggiuntivi, il servizio di diretta streaming video: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Mediaset Play nel quale selezionare poi il canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PRIMAVERA LIONE

Per Atalanta Primavera Lione, naturalmente Brambilla dovrebbe mandare in campo la sua formazione migliore. Vedremo dunque Gelmi in porta, con una difesa nella quale Okoli fa coppia al centro con Heidenreich mentre i due terzini saranno Bellanova e Brogni. A centrocampo si dovrebbe rivedere Gyabuaa, ma va valutato in che zona giocherà: molto probabile che sia in mediana al fianco di uno tra Guth e Da Riva, mentre sulla trequarti verrà lasciato spazio a Cortinovis che sarà stretto tra Adama Traoré e Cambiaghi, mentre Piccoli agirà da centravanti. Il Lione viene invece schierato con un classico 4-4-2 da Eric Hély: Margueron il portiere, Minollen e Bard sulle corsie come laterali bassi, Kalulu e Lukeba i due centrali difensivi. Davanti a loro, la cerniera di protezione viene formata da Thomas e Florent Da Silva; Duku e Coly dovrebbero nuovamente essere i due esterni che di fatto sono molto offensivi e andranno a formare un 4-2-4 quando i transalpini saranno in possesso del pallone, affiancando i due attaccanti che saranno Barcola e Gouiri.



