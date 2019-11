Diretta Atalanta Primavera Manchester City/ Streaming video tv, gruppo E Youth League

Atalanta Primavera Manchester City, partita diretta dall’arbitro cipriota Timotheos Christofi, si gioca al Centro Sportivo Bortolotti con calcio d’inizio alle ore 14:00 di mercoledì 6 novembre. Nella quarta giornata del gruppo C di Youth League 2019-2020 la Dea cercherà di replicare la straordinaria vittoria centrata in Inghilterra, con la quale si è anche rimessa in corsa per la qualificazione: adesso superare al girone potrebbe non essere più un’impresa disperata per la giovane formazione orobica, che ha mostrato di avere qualità e anche le giuste carte per fare strada in questa manifestazione che gioca per la prima volta nella sua storia. Le cose del resto stanno andando molto bene anche in campionato, anzi benissimo: un dominio fin dall’inizio della stagione (con anche la recente affermazione in Supercoppa, contro la Fiorentina), e una vittoria sul campo della sorpresa Cagliari come ultimo impegno. Ora, mentre aspettiamo che abbia il via la diretta di Atalanta Primavera Manchester City, possiamo fare una valutazione sulle scelte dei due allenatori e leggere il dettaglio delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Primavera Manchester City di UEFA Youth League sarà disponibile in chiaro in televisione sul digitale terrestre su Canale 20. La partita sarà come sempre visibile anche in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc sul sito mediasetplay.mediaset.it oppure con smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone scaricando l’applicazione Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni che dovrebbero affrontarsi in Atalanta Manchester City, mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 14.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti di Bergamo, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di UEFA Youth League. L’Atalanta allenata da Massimo Brambilla schiererà un 3-4-3: Gelmi, Bergonzi, Okoli, Guth, Ghislandi, Gyabuaa, Da Riva, Brogni, Traoré, Piccoli, Cambiaghi. Il Manchester City guidato in panchina da Harsley risponderà con un 4-3-3 così schierato: Bazunu, Dionkou, Garcia, Harwood-Bellis, Ogbeta, Doyle, Pozo, Bernabé Garcia, Poveda, Touaizi, Rogers.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, le quote dell’agenzia Snai considerano l’Atalanta favorita sul Manchester City. Quota per l’affermazione interna fissata a 2.10, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.30, mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 2.90. Per chi invece punterà sul totale dei gol realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.60, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.25.



