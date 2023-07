DIRETTA ATALANTA RAPPRESENTATIVA VAL SERIANA/ Video streaming tv: quinto incrocio in nove anni

DIRETTA ATALANTA RAPPRESENTATIVA VAL SERINA: I TESTA A TESTA

Non è certo questa la prima volta in cui la diretta di Atalanta Rappresentativa Val Seriana ci fa compagnia in estate: nelle ultime otto stagioni abbiamo vissuto ben quattro amichevoli tra queste due squadre, ed è curioso soprattutto notare come la prima si sia giocata quando l’allenatore della Dea non era ancora Gian Piero Gasperini. Nel 2015 in panchina sedeva Edy Reja: la sua Atalanta aveva vinto 7-0 e tre gol li aveva segnati Richmond Boakye, attaccante ghanese che già all’epoca stava dimostrando di non riuscire a replicare le grandi cose fatte vedere nei settori giovanili (soprattutto della Juventus).

Altra curiosità: le due amichevoli seguenti, quelle del 2016 e del 2018, si erano risolte ancora con sette gol da parte dell’Atalanta; la differenza era stata dal fatto che nel primo caso la Rappresentativa Val Seriana era riuscita a segnare una rete. Infine l’amichevole dell’anno scorso, terminata con uno squillante 14-0: qui, avevano spiccato le triplette di Aleksej Miranchuk e Jeremie Boga. Come finirà la partita di oggi? Lo scopriremo a breve, perché tra poco Atalanta e Rappresentativa Val Seriana saranno in campo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATALANTA RAPPRESENTATIVA VAL SERIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Atalanta Rappresentativa Val Seriana, la seconda amichevole estiva della squadra nerazzurra. Questo significa che non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per assistere alle immagini; per le informazioni utili, anche sul programma settimanale dei ragazzi di Gian Piero Gasperini, consigliamo di consultare liberamente le pagine ufficiali che l’Atalanta mette a disposizione sui social network, in particolare gli account di Facebook e Twitter.

ATALANTA RAPPRESENTATIVA VAL SERIANA: GASP ANCORA IN CAMPO!

Atalanta Rappresentativa Val Seriana si gioca in diretta alle ore 17:00 di giovedì 20 luglio: è il secondo appuntamento per la Dea in questa estate, la preparazione in Alta Val Seriana prosegue e oggi per i ragazzi di Gian Piero Gasperini arriva un altro test contro una selezione locale, dopo aver sfidato la Rappresentativa Città di Clusone. La prima amichevole è terminata 10-1: logicamente la superiorità dell’Atalanta è stata netta e dunque anche oggi le cose dovrebbero andare in questo modo per gli orobici.

Sarà interessante valutare quale formazione Gasperini manderà in campo: ci saranno tantissime sostituzioni tra un tempo e l’altro perché l’obiettivo rimane quello di testare tutti i giocatori a disposizione in questo ritiro. Aspettando allora la diretta di Atalanta Rappresentativa Val Seriana, proviamo a fare un rapido excursus attraverso le decisioni che l’allenatore della Dea opererà nel corso di questa amichevole, dando uno sguardo alle probabili formazioni di questo match in Alta Val Seriana.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA RAPPRESENTATIVA VAL SERIANA

Ipotizziamo allora come Gasperini potrebbe approcciare Atalanta Rappresentativa Val Seriana. Kolasinac può giocare nei tre di difesa e in questo caso può iniziare la partita insieme a Bonfanti e Toloi, poi Zortea è pronto a riprendersi il ruolo di laterale destro e qui se la gioca con Zappacosta e Maehle, che possono agire su entrambe le corsie. A sinistra chiaramente c’è anche la candidatura del nuovo arrivato Bakker; in porta sarà ancora staffetta tra Franco Rossi e Vismara in attesa di capire chi sarà il nuovo portiere titolare dell’Atalanta. A centrocampo invece le soluzi9oni sono tante: De Roon sarà chiaramente la grande certezza della stagione.

Con lui per il momento può agire uno tra Ederson e Koopmeiners (che però potrebbe venire ceduto) con l’altro che può avanzare sulla linea di trequarti affiancando Pasalic o eventualmente anche Moustapha Cissé, un giovane che se non andrà in prestito potrebbe avere spazio nel prossimo campionato. Boga e Lookman sono altri due elementi da tenere d’occhio, poi ovviamente Hojlund come prima punta. Come già visto contro il Città di Clusone, ci saranno giocatori che entreranno e usciranno trattandosi di una sgambata di metà luglio…











