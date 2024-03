DIRETTA/ Atalanta Roma Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 2 marzo)

DIRETTA ATALANTA ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente stiamo per dare il via alla diretta di Atalanta Roma Primavera. Diamo un breve sguardo ai precedenti tra le due squadre, almeno quelli giocati in epoca recente: nelle ultime dieci il quadro è totalmente a favore della Roma che ha raccolto sei vittorie, quattro delle quali nelle ultime cinque partite, per contro ha perso una sola volta e dunque ci sono anche tre pareggi. Un netto 4-1 a Zingonia nello scorso campionato, ultima giocata sul campo dell’Atalanta, con i gol di Cristian Volpato, Antonio Satriano, Niccolò Pisilli e Claudio Cassano mentre per la Dea era andato a segno Tommaso De Nipoti.

In casa invece l’Atalanta Primavera non vince da tempo: in campionato dall’aprile 2018, in termini assoluti invece da un quarto di finale di Coppa Italia che si rea giocato un anno dopo (a gennaio), anche qui un poker ma in questo caso un 4-0 sancito dalle reti di Dejan Kulusevski, Ebrima Colley, Roberto Piccoli e Amad Diallo, tutti giocatori che adesso possiamo dire siano “arrivati” nel calcio che conta, e infatti rileggere quella formazione della Dea fa abbastanza impressione. Ora però torniamo a parlare di attualità perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: mettiamoci comodi e lasciamo parlare il campo, la diretta di Atalanta Roma Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

ATALANTA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Atalanta Roma Primavera, ed è questo un discorso che riguarda tutto il campionato Primavera 1, è appannaggio di Sportitalia: è questa emittente che si occupa di mandare in onda le partite del principale torneo Under 19, e come sempre le modalità riguardano il televisore, con il canale principale che trovate al numero 60 del telecomando, oppure la diretta streaming video attraverso i canali dedicati come Sportitalia Live 24 e SI Solo Calcio, ma anche il sito ufficiale (www.sportitalia.com) o la relativa app, sempre utilizzando i vostri dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

UNA SFIDA CLASSICA!

Atalanta Roma Primavera è in diretta dal Pesenti Pigna, alle ore 13:00 di sabato 2 marzo: si gioca per la 24^ giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024, ed è una sfida molto interessante perché riguarda la possibilità di qualificarsi direttamente alla semifinale dei playoff, evitando la tagliola dei primi turni e dunque facendo un passo in più verso lo scudetto. Roma ancora abbastanza ondivaga, ma che sfruttando la grande incertezza generale si è ripresa il secondo posto con un bel 3-0 al Genoa, vittoria maturata segnando tutti i gol con un’accelerazione di 9 minuti.

L’Atalanta Primavera dal canto suo non era partita benissimo, ma ha saputo ritrovarsi: forse incide anche il bellissimo percorso che sta avendo l’Atalanta U23 in Serie C, sta di fatto che oggi la giovane Dea è vicina a tornare sui livelli che l’avevano portata a vincere due campionati consecutivi, anche se forse da questo punto di vista manca ancora qualcosa. Vedremo cosa succederà nel corso della diretta di Atalanta Roma Primavera, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche considerazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA PRIMAVERA

Come sempre Giovanni Bosi dovrebbe confermare il 3-4-2-1 per Atalanta Roma Primavera, utilizzando il modulo che è anche della prima squadra orobica: avremo dunque Pardel in porta con una linea difensiva che prevede Tornaghi, Guerini e Tavanti, si allargano sulle corsie laterali Ghezzi a destra e Armstrong o Capac a sinistra mentre in mezzo al campo potremmo vedere Matteo Colombo e Manzoni a fare filtro, supportando i due trequartisti Bonanomi e Vavassori che accompagnano la prima punta, qui con Vanja Vlahovic che potrebbe tornare a disposizione (in alternativa Henry Camara o Fiogbè).

La Roma Primavera di Federico Guidi utilizza il 4-3-3 nel quale Renato Marin sarà il portiere; coppia centrale in difesa formata da Plaia e Keramitsis, Mannini e Oliveras dovrebbero essere i due terzini. A centrocampo ovviamente non mancheranno in una partita così importante le due mezzali Riccardo Pagano e Pisilli, mentre Ivkovic potrebbe anche insidiare la maglia di Romano in cabina di regia; per quanto riguarda il tridente offensivo, decisamente scontata la maglia di Cherubini come esterno a sinistra ma di fatto anche Mlakar è nettamente favorito su Misitano per il ruolo di centravanti, a destra invece una possibilità in più per Marazzotti ma con Joao Costa che parte comunque in vantaggio.











