Diretta/ Roma Genoa Primavera streaming video e tv. Giallorossi tra alti e bassi (25 febbraio 2024)

Roma Genoa Primavera, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 10.45 presso lo stadio Tre Fontane di Roma, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato Primavera 1. Prosegue il cammino ricco tra alti e bassi dei giallorossi che sono stati sconfitti nell’ultima uscita in casa del Frosinone ultimo in classifica, con i ciociari in gran ripresa e i capitolini che hanno però perso un’occasione importante per isolarsi al secondo posto in classifica.

Il Genoa è invece reduce da una importante vittoria in campionato, i Grifoni hanno battuto il Milan che come la Roma cerca il secondo posto in classifica, con l’Inter che al momento sembra fuori portata, in testa alla classifica, per tutte le contendenti. Per il Genoa sette punti conquistati nelle ultime tre partite disputate in campionato, a quota 31 punti i rossoblu affiancano la Juventus e il Cagliari all’ottavo posto, sperando ancora in un posto nei play off.

ROMA GENOA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Roma Genoa Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Roma Genoa Primavera, match che andrà in scena allo stadio Tre Fontane di Roma. Per la Roma, Federico Guidi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marin; Chesti, Golic, Keramitsis; Mannini, Pagano, Pisilli, Ienco; Costa, Misitano, Cherubini. Risponderà il Genoa allenato da Alessandro Agostini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Calvani; , Pittino, Abdellaoui, Pittino, Sarpa; Goncalinho, Ekhator ; Omar, Ghirardello, Romano; Rossi.

ROMA GENOA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Genoa Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2,00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











