Diretta/ Atalanta Salernitana streaming video tv: gli orobici e la maledizione Gewiss

DIRETTA ATALANTA SALERNITANA: LA DEA OSPITA I GRANATA

La diretta di Atalanta Salernitana, sfida in programma domenica 15 gennaio alle ore 18:00, racconta di una gara interessante al Gewiss Stadium di Bergamo. Gli uomini allenati da Gasperini hanno corretto il tiro nell’ultimo turno di campionato, vincendo 2-1 sul campo del Bologna dopo aver iniziato il 2023 con un pareggio strappato con le unghie e con i denti nel finale in casa dello Spezia. I nerazzurri avranno come obiettivo quello di migliorare un recente rendimento casalingo pessimo con tre sconfitte nelle ultime tre sfide tra Lazio, Napoli e Inter.

Di certo non si può dire di meglio delle gare lontano dall’Arechi per quanto riguarda la Salernitana. La squadra di Nicola ha collezionato appena sei punti su diciotto in trasferta con l’unica vittoria nelle otto sfide esterne conquistata sul campo della Lazio per 3-1. Fatto sta che i risultati casalinghi permettono la Salernitana di dormire sogni tranquilli in ottica salvezza mentre l’Atalanta, sesta, è coinvolta in una lotta a tre per la conquista dell’Europa con 31 punti in classifica, gli stessi di Roma e Lazio, con tre punti che distanziano la Dea e le due squadre di Roma dalla zona Champions League occupata dall’Inter.

ATALANTA SALERNITANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Atalanta Salernitana sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Detentrice di tutte le trenotto giornate di campionato di Serie A, l’emittente streamng trasmetterà la sfida attraverso la propria piattaforma con l’acquisto dell’abbonamento mensile o annuale. Si potrà vedere in televisione tramite smart tv o Zona DAZN, servizio da attivare sul sito di Sky per avere DAZN tra i propri canali.

Il telecronista della diretta Atalanta Salernitana sarà Riccardo Mancini, affiancato dal commento tecnico di Marco Parolo. Inoltre, la sfida sarà visibile in streaming video su qualsiasi dispositivo come PC, smartphone, tablet e console di gioco sempre grazie all’applicazione di DAZN.

ATALANTA SALERNITANA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Salernitana vedono gli uomini di Giampiero Gasperini disporsi secondo il modulo 3-4-1-2. Musso tra i pali, Toloi-Palomino-Scalvini il tridente difensivo. Gli esterni saranno Hateboer e Ruggeri con gli olandesi Koopmeiners e De Roon in mediana. Il croato Pasalic sarà il trequartista designato mentre in attacco ancora spazio al duo Zapata-Hojlund con Luis Muriel ai box per infortunio.

Davide Nicola e la sua Salernitana scenderanno in campo con il 3-5-2 che ha imbrogliato il Torino di Juric, ma con qualche modifica. Confermatissimo tra i pali il messicano Ochoa, in difesa Lovato prende il posto di Bronn mentre Fazio viene confermato braccetto di sinistra. Il grande ingresso di Gyomber nella sfida con i granata piemontesi sembra regalare un’opportunità dal primo minuto all’ex Catania, Roma e Perugia. Sugli esterni Candreva a destra e Bradaric a sinistra con Nicolussi Caviglia, esordio molto positivo nell’ultimo turno, Coulibaly al posto di un Bohinen spento e l’autore dell’1-1 definitivo Vilhena a centrocampo. In attacco Dia e Bonazzoli si dovrebbe spartire i compiti da centravanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per scommettere sulla diretta Atalanta Salernitana indicano i nerazzurri favoriti. La quota di 1.40 offerta da Snai testimonia come i bergamaschi partono con un certo vantaggio rispetto ai campani, dati a 7.25. Il pareggio paga cinque volte la posta in palio e rappresenta l’esito dell’ultimo precedente a Bergamo tra le due squadre. Si prospetta una partita ricca di gol tant’è che l’Over 2.5 (almeno tre gol) viene dato a 1.57 e l’esito Gol, entrambe le squadre a segno, a 1.80. Il 2023 di Hojlund è iniziato con un gol con lo Spezia e uno con il Bologna: un ipotetico terzo centro in altrettante partite nell’anno nuovo del danese ex Copenaghen e Sturm Graz viene offerto a 2.40. Più alta ma comunque interessante l’ipotesi del gol di Boulaye Dia a quota 5.

