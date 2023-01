Diretta/ Bologna Atalanta streaming video e tv: al Dall’Ara arrivano gli orobici

DIRETTA BOLOGNA ATALANTA: RISCATTO DEA?

La diretta di Bologna Atalanta, match in programma lunedì sera alle 20:45, racconta la sfida del Dall’Ara tra i felsinei di Thiago Motta e gli orobici di Gasperini. Il 2023 del Bologna è iniziato male con la sconfitta di misura contro la Roma, risultato che lascia l’amaro in bocca per come maturato. Nulla è perduto però per i rossoblu, autori fin qui di un buon campionato con 19 punti e un recente periodo molto positivo come testimoniano le tre vittorie nelle ultime sei partite, inchinandosi solo ad avversarsi più illustri come Napoli, Inter e appunto i giallorossi.

Spazzate via invece Lecce, Monza, Torino e Sassuolo senza troppi problemi. A rendere ancora più un osso duro il Bologna sono le prestazioni al Dall’Ara con una sola sconfitta in otto partite, quindici punti e quattro vittorie che garantiscono il sesto posto per quanto riguarda le gare interne. Molto bene anche l’Atalanta in trasferta essendo la seconda squadra per punteggio (17 punti), anche se il recente ruolino di marcia non sorride a Gasperini con i ko consecutivi contro Napoli, Lecce e Atalanta oltre al recente punto strappato in rimonta e in extremis in casa dello Spezia.

BOLOGNA ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Bologna Atalanta si potrà vedere sia su Sky che su Dazn. Su quest’ultima piattaforma, è possibile vederla sottoscrivendo un abbonamento tra lo Standard e il Plus con l’unica differenza relativa alla possibilità di registrare un dispositivo in più e fruire della visione in contemporanea su due reti internet domestiche anziché una sola. Per quanto concerne Sky, bisognerà avere il pacchetto Sport nel proprio abbonamento.

Per quanto la visione della diretta Bologna Atalanta in streaming video sarà possibile vedere l’incontro su un qualsiasi dispositivo tra cui computer, smartphone e tablet ma anche sulla televisione, aggiungendo “Zona Dazn” al proprio abbonamento Dazn in abbinamento con Sky oppure dotandosi di una chiavetta per la trasmissione da dispositivo mobile a tv come Google Chromecast o Amazon FireStick. L’alternativa è collegarsi all’app Sky Go per gustarsela su qualsiasi dispositivo.

BOLOGNA ATALANTA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Bologna Atalanta vedono ancora una volta in difficoltà i felsinei per quanto riguarda gli indisponibili. Non saranno infatti recuperati nemmeno questa volta i vari Zirkzee, Bonifazi, Barrow, Bardi e De Silvestri, quest’ultimo fuori un mese dopo gli esami che hanno evidenziato una lesione al soleo.

Spazio dunque, nel 4-2-3-1 di Thiago Motta, a Posch, Soumaoro, Lucumi e Lykogiannis in difesa con Skorupski tra i pali. Medel-Dominguez coppia sudamericana di centrocampo e il trio Orsolini-Ferguson-Soriano alle spalle dell’unica punta, l’austriaco Marko Arnautovic. Per l’Atalanta nuovi problemi fisici per Zapata, ma procediamo con ordine. Gasperini sceglierà verosimilmente il 3-4-1-2 con Sportiello portiere, Toloi-Palomino-Scalvini in linea difensiva. Maehele a destra, Ruggeri a sinistra e il duo De Roon-Ederson a centrocampo. Koopmeiners agirà da trequartista dietro al tandem formato da Muriel e Hojlund, che come detto prenderà il posto di Zapata sin dal primo minuto.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Atalanta Bologna, secondo Snai, vedono strizzare l'occhio maggiormente verso la squadra di casa. I nerazzurri vengono infatti indicati dai bookmakers come favoriti a 2.15 contro i 3.40 che vale sia per il pareggio sia per la vittoria felsinea. Visto lo stato di forma realizzativo di entrambe le squadre, la quota relativa al Gol (entrambe le squadre a segno) viene valutata solo 1.63 contro i 2.15 del No Gol. Almeno tre gol nel match vengono dati a 1.85, poco meno dell'Under a 1.90.











