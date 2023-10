DIRETTA/ Atalanta Sassuolo Primavera (risultato finale 2-3): vittoria emiliana pirotecnica! (2 ottobre 2023)

DIRETTA ATALANTA SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 2-3): GRANDE SPETTACOLO!

Atalanta Sassuolo Primavera 2-3: partita bellissima quella valida per la quinta giornata del campionato 1. La vincono i neroverdi, che dopo questa pioggia di gol ottengono finalmente la seconda vittoria nel torneo dopo aver fatto un punto nelle ultime tre, perdendo le due gare più recenti; per l’Atalanta invece è la seconda sconfitta, e in classifica abbiamo l’aggancio del Sassuolo a quota 7, sesto posto in compagnia di Sampdoria e Cagliari ma con la possibilità del sorpasso da parte della Juventus o dell’aggancio bianconero come del Verona, visto che le due squadre stanno per scendere in campo ora.

Diretta/ Sassuolo Monza (risultato 0-0) streaming video tv: torna Consigli, via! (Serie A, 2 ottobre 2023)

Come detto, partita davvero bella e con mille emozioni: vantaggio dell’Atalanta al 21’ minuto con Andrea Bonanomi, ma nello spazio di sei minuti il Sassuolo ha ribaltato le sorti del match andando a rete con Riccardo Pigati e Simone Cinquegrano. Nel secondo tempo a uscire meglio dagli spogliatoi è stata proprio la squadra ospite, e Borna Knezovic ha infilato la porta orobica per il tris emiliano; con le spalle al muro l’Atalanta ha reagito solo a due minuti dal 90’ con il gol di Alberto Manzoni, ma non è bastato. Si chiude dunque una sfida davvero ricca di emozioni, con la vittoria del Sassuolo Primavera. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Atalanta Juventus (risultato finale 0-0): Koopmeiners manca il ko! (1 ottobre 2023)

ATALANTA SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida Atalanta Sassuolo Primavera sta per iniziare spulciando nel passato delle due formazioni si notano ben 13 incontri precedenti. Sono sei i successi dell’Atalanta contro i tre del Sassuolo; risultati di pareggio invece pari a quattro. Il primo scontro giocato nel 2017 ha evidenziato una vittoria in trasferta per i bergamaschi con il risultato di 0-2. Cartellino rosso nei primi minuti per il portiere Marco Carnesecchi e vittoria siglata dalla doppietta lampo di Musa Barrow. Prima vittoria Sassuolo nel 2019 con il gol decisivo del campione d’Europa con l’Italia Giacomo Raspadori, su calcio di rigore.

Probabili formazioni Atalanta Juventus/ Diretta tv: Lookman riferimento orobico (Serie A, 30 settembre 2023)

Il primo risultato di pareggio e arrivato nel 2021. Partita terminata 2-2 con le reti di Reda e Marginean per i neroverdi e Panada e Vorlicky per i nerazzurri. Tra le sfide più interessanti da segnalare c’è sicuramente quella del 2022 terminata con il risultato di 2-4 per il Sassuolo. L’ultima sfida in ordine cronologico è stata giocata il 29 Aprile di quest’anno. Risultato di pareggio con il parziale di 1-1. Rete in apertura di Asan Mata, oggi in forza al Potenza, e pareggio bergamasco con De Nipoti su calcio di rigore. (Marco Genduso)

ATALANTA SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Sassuolo Primavera sarà disponibile in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia, che pure in questo campionato è la casa della Primavera. È possibile di conseguenza seguire anche la diretta di Atalanta Sassuolo Primavera in streaming video attraverso il sito Internet oppure l’applicazione di Sportitalia.

ATALANTA SASSUOLO PRIMAVERA: DEA FAVORITA!

Atalanta Sassuolo Primavera, in diretta alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, lunedì 2 ottobre 2023, sarà uno dei ben tre posticipi che chiuderanno il programma della quinta giornata del Campionato Primavera 1 edizione 2023-2024, il massimo torneo giovanile che ormai sta entrando sempre più nel vivo. Dando uno sguardo alla classifica per presentare la diretta di Atalanta Sassuolo Primavera, ecco che ci arrivano meglio i padroni di casa nerazzurri, che infatti finora hanno raccolto 7 punti a fronte di quota 4 per gli ospiti neroverdi emiliani.

Nella scorsa giornata, per l’Atalanta è arrivato un buon pareggio per 1-1 nella trasferta sul campo dell’Empoli, che ha confermato un inizio di campionato non eccezionale ma comunque di buonissimo livello per i bergamaschi. Il Sassuolo invece aveva iniziato discretamente, poi però sono arrivate due sconfitte consecutive, l’ultima sul campo della Lazio per 1-0. Ora l’obiettivo è quello della conferma per la Dea e del riscatto invece per gli ospiti: posta in palio già alta, che cosa succederà nella diretta di Atalanta Sassuolo Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SASSUOLO PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Atalanta Sassuolo Primavera. Per i padroni di casa nerazzurri di mister Giovanni Bosi il modulo di riferimento è il 4-3-1-2 con Parole in porta, protetto dai quattro difensori che potrebbero essere Ghezzi, Guerini, Comi e Simonetto; a centrocampo ecco invece Martinelli, Riccio e Manzoni come possibili titolari, infine nel reparto offensivo dell’Atalanta indichiamo il trequartista Bonanomi alle spalle dei due attaccanti Castiello e Vlahovic.

La risposta degli uomini del Sassuolo Primavera allenati da mister Emiliano Bigica potrebbe concretizzarsi in uno speculare 4-3-1-2, con questi possibili undici titolari: in porta Scacchetti, protetto dalla difesa a quattro con Parlato, Loeffen, Cannavaro e Piantedosi; ecco poi a centrocampo Seminari, Lipani e Leoni; infine il reparto offensivo del Sassuolo Primavera, con Knezovic sulla trequarti in appoggio ai due attaccanti Baldari e Russo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA