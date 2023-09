DIRETTA/ Empoli Atalanta Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (23 settembre 2023)

DIRETTA EMPOLI ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare una delle partite più interessanti di questa quarta giornata del campionato 1. Stiamo ovviamente parlando della diretta di Empoli Atalanta Primavera che negli ultimi anni si sono dimostrati due dei settori migliori dell’intero territorio italiano. Le due formazioni hanno collezionato sei punti dei 9 disponibili. Empoli che si presenta la partita con ben due giocatori a quota due reti in campionato: l’ex Palermo Giacomo Corona ed il portoghese Nabian. Per Corona, attaccante dell’Empoli, doppietta contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato.

L’Empoli occupa la terza posizione in campionato con sei gol realizzati e quattro subiti. Atalanta che si trova tre posizioni giù, al sesto posto in classifica con sei punti contornati da 5 gol realizzati e due subiti. Da segnalare in zona gol la presenza di Vanja Vlahovic, a quota 2 centri in campionato, dopo i sei della scorsa stagione. I bergamaschi risultano essere ad oggi la migliore difesa del campionato insieme a Milan, Inter e Lazio con due gol subiti. (Marco Genduso)

DIRETTA EMPOLI ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Atalanta Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Empoli Atalanta Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Sportitalia Live 24, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

LA PRESENTAZIONE

Empoli Atalanta, in diretta sabato 23 settembre 2023 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Petroio di Vinci sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Toscani lanciati dopo un inizio di stagione difficile. La vittoria a tavolino ottenuta contro la Roma ha dato lo sprint agli azzurri, che hanno poi ottenuto altri 3 punti anche sul campo andando a vincere con un entusiasmante 2-3 in casa della Juventus nell’ultimo turno di campionato.

Buon segnale lanciato al campionato anche dall’Atalanta, 4-1 al Cagliari nell’ultimo impegno con i bergamaschi che hanno dimostrato di essere in crescita dal punto di vista della forma e delle motivazioni, riscattando la precedente partita persa contro la Sampdoria. Il 21 agosto 2022 l’Empoli ha vinto 2-1 l’ultimo precedente casalingo disputato contro l’Atalanta nel campionato Primavera 1.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Atalanta Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Petroio di Vinci. Per l’Empoli, Alessandro Birindelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Seghetti; Barsi, Corona, Stassin, Ignacchiti; Indragoli, Kaczmarski, Mannelli; Vallarelli, Bucancil, Barsotti. Risponderà l’Atalanta allenata da Giovanni Bosi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Pardel; Ghezzi, Comi, Guerini, Regonesi; Martinelli, Riccio, Manzoni; Bonanomi; Castiello, Vlahovic.

EMPOLI ATALANTA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Atalanta Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45











