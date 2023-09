DIRETTA/ Lazio Sassuolo Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo! (23 settembre 2023)

DIRETTA LAZIO SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta finalmente per avere inizio la diretta tra Lazio Sassuolo Primavera, sfida valevole per il campionato 1. Dando uno sguardo ai testa a testa tra le due formazioni giovanili, si notano ben sei incontri. Ago della bilancia che pende maggiormente verso l’equilibrio con tre pareggi su sei sfide giocate quindi il 50%. Il restante 50% viene diviso tra due vittorie della Lazio e una del Sassuolo. La prima sfida è datata a 2017 con la Lazio che vinse con il risultato di 0-1. Gara di ritorno terminata poi con il risultato di 1-1, nei neroverdi la rete fu firmata da un giovanissimo Giacomo Raspadori.

Le successive due sfide regalarono due vittorie, una per testa con il gol realizzato da Giuseppe Aurelio, oggi calciatore del Palermo in serie B. Tra il 2020 e il 2021 le due formazioni hanno regalato spettacolo e tanti gol. Nel 2020 la sfida è terminata con il risultato di 2-2. L’anno successivo un pirotecnico 3-3 con la rete nel finale realizzata dallo spagnolo Raul Moro, oggi in forza al Real Valladolid, squadra che ha come presidente l’ex campione dell’Inter Ronaldo. (Marco Genduso)

DIRETTA LAZIO SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Sassuolo Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Lazio Sassuolo Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solo Calcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

LA PRESENTAZIONE

Lazio Sassuolo, in diretta sabato 23 settembre 2023 alle ore 11.00 presso lo stadio Mirko Fersini di Formello sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Entrambe le squadre vanno a caccia del salto di qualità dopo aver raccolto 4 punti nelle prime 3 partite disputate. La Lazio è reduce da un pareggio a Lecce in campionato, con l’intermezzo di martedì scorso dell’esordio casalingo in UEFA Youth League, in cui è arrivata una sconfitta contro l’Atletico Madrid.

Il Sassuolo invece è incappato alla terza giornata nella prima sconfitta stagionale, cedendo il passo al Milan in casa e ritrovandosi così appaiato proprio alla Lazio, dopo la vittoria all’esordio contro la Sampdoria e il successivo pari in casa del Torino per i neroverdi. Il 18 aprile 2021 l’ultima sfida in casa della Lazio per le due compagini nel campionato Primavera, conclusasi con un pirotecnico pareggio col punteggio di 3-3.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lazio Sassuolo Primavera, match che andrà in scena allo stadio Mirko Fersini di Formello. Per la Lazio, Stefano Sanderra schiererà la squadra con un 4-4-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Magro; Bedini, Petta, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Coulibaly, Nazzaro, Sana Fernandes; Napolitano; Sulejmani. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Theiner; Parlato, Loeffen, Cannavaro, Cinquegrano; Leone, Lipani, Okojie; Caragea; Baldari, Russo.

LAZIO SASSUOLO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Sassuolo Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











