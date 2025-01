Diretta Atalanta Sassuolo Primavera, presentazione delle squadre

La diretta Atalanta Sassuolo andrà in scena alle ore 14.00 e sarà valida per la giornata 21 del Campionato Primavera, metterà a confronto due squadre che stanno vivendo una stagione molto diversa dell’altra, i padroni di casa infatti sono in fondo alla classifica con 21 punti occupano la posizione 17 che vorrebbe dire giocarsi lo spareggio retrocessione, gli ospiti invece sono in vetta al campionato con 40 punti, a parimerito con la Roma e per la differenza reti occupano il secondo posto. Atalanta e Sassuolo poi arrivano alla sfida in due situazioni differenti, i nerazzurri hanno trovato l’ennesimo pareggio per 0-0 con il Torino in trasferta, mentre i neroverdi hanno battuto il Genoa in casa 1-0

Diretta Atalanta Sassuolo Primavera in streaming video e tv, come vedere la sfida

La diretta Atalanta Sassuolo del Campionato Primavera potrà essere seguita facilmente da tutti gli appassionati, infatti non sarà necessario alcun abbonamento ma basterà sintonizzarsi sul canale 61 del digitale terrestre, Solocalcio per poter assistere alla sfida.

Formazioni Atalanta Sassuolo Primavera, i probabili ventidue in campo

Per la difficile partita che l’aspetta l’Atalanta di Giovanni Bosi dovrebbe scendere in campo secondo il solito 3-4-1-2 con Zanchi tra i pali, terzetto difensivo formato da Gobbo, Ramaj e Maffessoli, Arrigoni e Simonetto sugli esterni con Manzoni e Stefanotti a completare il centrocampo, Riccio sulla trequarti alle spalle di Bonanomi e Baldo. Il Sassuolo invece dovrebbe rispondere confermando gli undici di mister Emiliano Bigica, 4-3-1-2 con Scacchetti in porta, difesa composta da Benvenuti, Macchioni, Corradini e Parlato, Weiss, Lopes e Leone a formare il centrocampo, Daldum e Knezovic coppia d’attacco supportati da Bruno come trequartista.

Scommesse Atalanta Sassuolo Primavera, pronostico finale

La diretta Atalanta Sassuolo ha un netto favorito ed è la squadra ospite che sta disputando un campionato ottimo, insieme alla Roma di un’altra categoria, e con uno dei migliori attacchi della competizione va a sfidare una delle peggiori difese. Sicuramente l’Atalanta non lascerà facilmente la vittoria anche per uscire dal tunnel di pareggi e per raggiungere in classifica il Cesena, uscendo dalla zona a rischio retrocessione, ma essendo una squadra che punta a giocare in maniera offensiva potrebbe lasciare diversi spazi che favoriranno il Sassuolo e il suo bomber Knezovic. Ci si aspetta quindi una vittoria del Sassuolo con più di un gol di scarto ma con l’Atalanta che potrebbe comunque trovare un gol.