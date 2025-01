DIRETTA TORINO ATALANTA PRIMAVERA, PUNTO DI SVOLTA?

Formazioni che devono assolutamente rialzare la china dopo gare abbastanza negative. La diretta Torino Atalanta Primavera potrebbe valere un’importante svolta della stagione in questo sabato 18 gennaio 2025 alle ore 15:00. I granata nelle ultime cinque partite hanno vinto solo quella con il Bologna per 1-0, per il resto quattro sconfitte con Cremonese, Lecce, Cesena e Roma che hanno avuto la meglio nelle sfide di campionato contro il Torino.

Pronostico Atalanta Napoli/ Sonetti: "Gasperini e Conte sono molto simili, partita aperta (esclusiva)

La situazione dell’Atalanta è leggermente meno negativa poiché negli ultimi cinque incontro, la Dea ha perso la metà delle gare del Torino vale a dire Inter e Juventus. Gli altri match hanno visto gli orobici pareggiare con Fiorentina e Milan, oltre alla vittoria con il Bologna.

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TORINO ATALANTA PRIMAVERA: COME VEDERLA?

Se siete interessati ad assistere alla diretta Torino Atalanta Primavera, dovrete collegarvi al canale 60 del digitale terrestre e la diretta streaming video sarà fornita dal sito.

Formazioni Atalanta Napoli/ Quote: confermato David Neres, si rivede Hien (Serie A, 18 gennaio 2025)

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO ATALANTA PRIMAVERA

Il Torino Primavera scenderà in campo con il modulo 3-5-2 con Plaia in porta. Difesa a tre composta da Bianay Balcot, Mendes e Bonandiman. Agiranno da esterni Zaia e Krzyzanowski con Dalla Vecchia, Perciun e Bomba a centrocampo. Davanti Raballo e Franzoni.

L’Atalanta replicherà con lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali Sala con Comi, Ramaj e Maffessoli a chiudere li reparto difensivo. Artesiani e Simonetto larghi con Riccio, Arrigoni e Armstrong in mediana. Manzoni farà coppia con Baldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TORINO ATALANTA PRIMAVERA

Chi parte favorita nella sfida tra Torino Atalanta Primavera? La vittoria del Toro è offerta a 2.20 con il 2 fisso a 2.80 mentre il pareggio a 3.45. Vediamo poi Gol e No Gol a 1.50 e 2.30.

Calciomercato Torino News/ I dettagli dell’affare Casadei, dopo Beto arriva anche Kouame (17 gennaio 2025)