DIRETTA SASSUOLO GENOA PRIMAVERA, VENTESIMA GIORNATA

Sette punti di distanza in questa sfida molto interessante da seguire vale a dire la diretta Sassuolo Genoa Primavera. I neroverdi ospiteranno dunque i rossoblu in questa 20esima giornata di campionato che si disputerà sabato 18 gennaio 2025 alle ore 15:00. Gli emiliani hanno perso l’ultima gara di campionato, ma si trattava di un match complicato contro l’Inter in trasferta. Le precedenti due sono state vinte senza subire gol, rispettivamente 1-0 con la Lazio e 3-0 con la Sampdoria.

Il Genoa nelle ultime cinque partite non ha mai pareggiato bensì solamente vinto o perso: successi contro Lecce, Verona e Sampdoria mentre i ko sono arrivati contro l’Empoli e soprattutto il Monza, quest’ultimo concluso 4-1.

DOVE VEDERE DIRETTA SASSUOLO GENOA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Sassuolo Genoa Primavera? Per farlo vi basterà semplicemente girare sul canale 60 del digitale terrestre vale a dire Sportitalia. Lo stesso vale per la diretta streaming dove dovrete scegliere tra sito web o applicazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO GENOA PRIMAVERA

Il Sassuolo Primavera scenderà in campo con l’assetto tattico 4-3-2-1 con Scacchetti tra i pali. Difesa a quattro composta da Parlato, Corradini, Di Bitonto e Benvenuti. A centrocampo Leone, Lopes e Weiss. Knezovic e Bruno dietro a Vedovati.

il Genoa risponderà con il modulo 3-4-1-2 con Lysionok in porta, pacchetto arretrato formato da Ferroni, Barbini e Deseri. Agiranno da esterni Arata e Arboscello con Rossi e Fazio in mediana. Romano trequartista con Papastylianou e Ghirardello in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SASSUOLO GENOA PRIMAVERA

A partire favorita in questo incontro è il Sassuolo Primavera 1.90 rispetto al segno X del pareggio a 3.70 e il 2 fisso a 3.45. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.55 e 2.25.

