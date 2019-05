Diretta Atalanta Sassuolo/ Streaming video e tv: la Dea sogna la Champions (Serie A)

Atalanta Sassuolo, diretta dall’arbitro Daniele Doveri questa sera, domenica 26 maggio 2019 alle ore 20.30, sarà una sfida della trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A. Appuntamento con la storia per gli orobici che giocano curiosamente Atalanta Sassuolo al Mapei Stadium, cioè proprio la casa del Sassuolo, per l’indisponibilità dello stadio Atleti Azzurri d’Italia in ristrutturazione. Il Mapei Stadium per di più sarebbe anche il teatro della Champions League che l’Atalanta giocherebbe per la prima volta nella sua storia battendo i neroverdi, senza più obiettivi di classifica. Dopo la finale di Coppa Italia persa contro la Lazio, la squadra di Gasperini ha a disposizione, dopo il pari in casa della Juventus, il match point per rendere storica una stagione ricca di emozioni indimenticabili.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Sassuolo si potrà seguire in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky, collegandosi sul canale numero 254 del satellite. Il sito skygo.sky.it consentirà anche di vedere la diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SASSUOLO

Le probabili formazioni di Atalanta Sassuolo quali spunti ci posso offrire quando mancano ancora diverse ore al fischio d’inizio? I bergamaschi allenati da Gian Piero Gasperini schiereranno un 3-4-1-2 con Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Gosens, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. Risponderanno i neroverdi allenati da Roberto De Zerbi con un 4-3-3 schierato con Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano l’Atalanta favorita per la conquista della vittoria sul Sassuolo. Vittoria in casa quotata 1.20 da Eurobet, pari proposto a una quota di 7.00 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 12.00 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 1.40 e 2.85.



