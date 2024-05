DIRETTA ATALANTA TORINO/ Video streaming tv: risultati clamorosi tra i precedenti (Serie A, 26 maggio 2024)

DIRETTA ATALANTA TORINO: TESTA A TESTA

Negli ultimi anni ci ha fatto quasi sempre divertire la diretta di Atalanta Torino, con tanti gol e alti e bassi spesso clamorosi. Ad esempio, un buon periodo per i granata fu spazzato via dal clamoroso 0-7 esterno dell’Atalanta allo stadio Olimpico Grande Torino di sabato 25 gennaio 2020, mentre un anno più tardi il Torino ricorda con piacere una grande rimonta per un pareggio 3-3 e d’altronde nel 2022 a Bergamo finì addirittura 4-4. Emozioni mai banali quindi nelle partite tra le due squadre alle quali è legata la carriera di Emiliano Mondonico.

Gli ultimi dieci precedenti ci parlano di cinque vittorie per l’Atalanta, due pareggi e tre successi del Torino. Tutte partite ricchissime di gol, come le sfide che abbiamo già citato e come anche il match d’andata del campionato in corso, anche se lunedì 4 dicembre scorso fu solamente il Torino a fare festa grazie al perentorio 3-0 rifilato all’Atalanta in una delle rare partite da dimenticare per i nerazzurri di mister Gian Piero Gasperini in questa stagione. Ci sarà la rivincita della Dea oggi a Bergamo? Parola al campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE ATALANTA TORINO IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta tv di Atalanta Torino sarà una di quelle garantite sui canali della televisione satellitare: nello specifico Sky Sport Calcio che trovate al numero 202 del vostro decoder, ma anche Sky Sport 4K, per chi abbia a disposizione questa opzione, e Sky Sport 251. Come sempre il servizio di diretta streaming video è un’alternativa per gli abbonati grazie all’applicazione Sky Go, infine possiamo ricordare che questa partita, come tutte le altre del campionato di Serie A, viene fornita anche dalla piattaforma DAZN e dunque in mobilità, sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

ATALANTA TORINO: PER LA DEA NON È FINITA!

L’appuntamento con la diretta di Atalanta Torino scatta alle ore 18:00 di domenica 26 maggio: è la 38^ giornata di Serie A 2023-2024 e dunque l’ultimo turno della stagione, ma curiosamente non sarà così per l’Atalanta che deve ancora recuperare la partita contro la Fiorentina, slittata addirittura a giugno perché la Dea ha raggiunto la finale sia in Coppa Italia che in Europa League, non avendo spazi in un calendario che l’ha vista comunque centrare la qualificazione in Champions League in anticipo, grazie alla vittoria contro la Roma.

Il Torino adesso può sperare in un posto in Conference League: ha infatti superato il Napoli con il successo interno sul Milan, si trova al nono posto e per Ivan Juric sarebbe un bellissimo regalo d’addio, visto che l’allenatore croato ha già annunciato che lascerà i granata dopo questa partita. Adesso però concentriamoci su quello che potrebbe succedere in campo, nell’attesa della diretta di Atalanta Torino diamo uno sguardo alle potenziali scelte dei due tecnici, leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA TORINO

Per Atalanta Torino resta da capire la condizione dei giocatori dopo la finale di Dublino: sicuri assenti Hateboer e De Roon, in difesa potremmo avere il rientro di Kolasinac per uno tra Hien, Djimsiti e Scalvini, in porta ci sarà Carnesecchi mentre sulle fasce un’occasione potrebbe essere concessa a Holm e Bakker, con Zappacosta e Ruggeri comunque favoriti così come Pasalic e Ederson in mezzo al campo. Davanti i soliti ballottaggi: De Ketelaere, Aleksey Miranchuk e Lookman per le due maglie in appoggio a Scamacca, anche quest’ultimo però rischia sulla pressione di un El Bilal Touré in crescita.

Juric sarà senza Schuurs e Vlasic, in difesa stavolta potrebbe arretrare Vojvoda per fare il braccetto, adattato lui come Masina a sinistra e Buongiorno a comandare il reparto davanti a Vanja Milinkovic-Savic. Samuele Ricci sarà nuovamente avanzato sulla trequarti, quindi a fare coppia con Ilic in mezzo sarà Tamèze; poche sorprese sulle corsie con Bellanova a destra e Ricardo Rodriguez a siinstra, come attaccanti il Torino dovrebbe schierare Duvan Zapata, grande ex della partita, e Pellegri che ancora una volta parte in vantaggio su un Sanabria che ha calato la sua comunque positiva produzione.

ATALANTA TORINO: QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha ovviamente tracciato le sue quote per la diretta di Atalanta Torino, fornendo un quadro abbastanza in equilibrio: la Dea è favorita ma non di molto, il segno 1 per la sua vittoria ha un valore corrispondente a 2,15 volte la vostra giocata mentre il segno 2 per il successo del Torino porta in dote un guadagno che ammonta a 3,10 volte quanto messo sul piatto. Infine l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, equivale a una vincita da 3,55 volte l’importo che avrete pensato di investire.











