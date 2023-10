DIRETTA/ Atalanta U23 Albinoleffe streaming video tv: un derby, ma inedito! (Serie C, 7 ottobre 2023)

DIRETTA ATALANTA UNDER 23 ALBINOLEFFE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Atalanta U23 Albinoleffe, presenta un grande derby per questa giornata. Le due formazioni, vista la genesi recente dei padroni di casa, non si sono mai affrontati all’interno di un campionato. Non potendo analizzare il passato di questo incontro, vi proponiamo un confronto nelle ultime tre sfide per entrambe le società. Padroni di casa che si affacciano all’incontro con tre punti totalizzati sui 9 disponibili: vittoria interna contro la Pro Vercelli con il risultato di 2-0, che però non trova conferma con le sconfitte in trasferta contro Renate e Vicenza, rispettivamente con i risultati di 1-0 e 3-0.

Dall’altra parte l’Albinoleffe ha ottenuto un’importante vittoria contro la Pro Patria per 3-1, ma ha subito due cocenti sconfitte nei match giocati contro Mantova e Legnago rispettivamente persi con i risultati di 3-1 e 0-1. Un derby che potrebbe regalare non soltanto la storia in quanto è il primo tra queste due squadre, ma anche importanti punti per risollevarsi dalla classifica che al momento non sorride a nessuna delle piazze. (Marco Genduso)

ATALANTA UNDER 23 ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Under 23 Albinoleffe sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Atalanta Under 23 Albinoleffe in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PRIMO DERBY DELLA STORIA

La diretta Atalanta Under 23 Albinoleffe, in programma sabato 7 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Comunale” di Caravaggio, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone A. Di fronte due squadre che si giocheranno il primo derby della loro storia e hanno bisogno di invertire la rotta: i nerazzurri hanno messo in cascina sette punti finora e arrivano a questa sfida dopo il brutto stop patito a Vicenza; i bianco-celesti, invece, stazionano al terzultimo posto e vogliono riscattare due ko consecutivi.

ATALANTA UNDER 23 ALBINOLEFFE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Atalanta Under 23 Albinoleffe, sfida in programma sabato 7 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Comunale” di Caravaggio. In casa nerazzurra mister Francesco Modesto punterà sul collaudato 3-4-1-2 con Mallamo alle spalle della coppia formata da De Nipoti e Di Serio. In porta Vismara in vantaggio su Gelmi. Per l’undici di mister Giovanni Lopez, invece, spazio a Zoma e Arrighini come riferimenti offensivi nel 3-5-2. In difesa Borghini, Marchetti e Gatti.

ATALANTA UNDER 23 ALBINOLEFFE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Atalanta Under 23 Albinoleffe danno per favorita la squadra nerazzurra con il segno 1 proposto a 2.10. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei ragazzi di mister Lopez è dato a 2.75 mentre il pareggio si gioca a 3.10.

