DIRETTA ATALANTA U23 LUMEZZANE, MODESTO VUOLE IL TERZO POSTO

La ventiquattresima giornata del Girone A di Serie C continua con la diretta Atalanta U23 Lumezzane in campo alle 15,00 di sabato 25 gennaio 2025. La sfida metterà di fronte due squadre che si stanno giocando un accesso ai playoff e cercano punti per confermarsi tra le prime 10.

L’Atalanta U23 arriva da una serie di sei risultati utili consecutivi coronati dalla vittoria per 3 a 1 in casa contro la Triestina. Periodo difficile, invece, il Lumezzane di Franzini che ha perso per 0 a 2 in casa contro l’Union Clodiense e ha vinto solo una delle ultime nove partite giocate.

DIRETTA ATALANTA U23 LUMEZZANE, STREAMING,VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdersi la diretta Atalanta U23 Lumezzane sarà necessario collegarsi con i canali di Sky che trasmetteranno la partita anche con i servizi streaming di NOW TV e Sky GO. Inoltre, sarà possibile seguire questo match attraverso la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni salienti con aggiornamenti costanti.

ATALANTA U23 LUMEZZANE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Diamo un’occhiata anche a quelle che sono le probabili formazioni in vista di questa interessante sfida. L’Atalanta U23 di Modesto andrà in camp con il solito 3-4-2-1 con Gyabusa, Obric e Navarro a difesa della porta di Pardel. Bracco e Bernasconi saranno i due esterni di centrocampo a sostegno del tridente formato da Artesani, Vlahovic e Cassa.

Lo schieramento del Lumezzane sarà il classico 4-2-3-1, con Franzini che si affiderà a Fligheddu tra i pali difeso da Pogliano e Dalmazzi. Pannitteri, Tenkorang e Iori agiranno sulla trequarti alle spalle dell’unica punta che sarà ancora Monachello.

PRONOSTICI E SCOMMESSE ATALANTA U23 LUMEZZANE, QUALE QUOTA?

Il derby lombardo dovrebbe vedere un pronostico a tinte nerazzurre secondo le quote Snai per la diretta Atalanta U23 Lumezzane. Il favorito segno 1 è infatti proposto a 1,63, mentre si arriverebbe a quota 3,70 in caso di segno X e infine toccheremmo il valore di 4,50 in caso di vittoria esterna bresciana.