DIRETTA LUMEZZANE UNION CLODIENSE, FRANZINI A CACCIA DI PUNTI PER I PLAYOFF

La ventitreesima giornata del Girone A di Serie C termina con la diretta Lumezzane Union Clodiense in campo alle 17,30 di domenica 19 gennaio 2025. La sfida metterà di fronte due squadre che vivono momenti di forma simili ma con due classifica opposte.

La Lumezzane di Franzini è tornata a vincere nell’ultima giornata contro il Lecco dopo una serie di sette partite senza i tre punti. Ultimo posto ed una sola vittoria da inizio anno per l’Union Clodiense che non riesce a raggiungere il livello di questa competizione e rischia di salutare prima del previsto.

DIRETTA LUMEZZANE UNION CLODIENSE, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Lumezzane Union Clodiense sarà possibile collegarsi con Sky che trasmetterà anche la partita sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. In alternativa potrete anche seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà lo svolgimento e le migliori azioni della partita.

LUMEZZANE UNION CLODIENSE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare nel vivo della diretta, andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni in vista di questa partita. La Lumezzane di Franzini scenderà in campo con il solito 4-3-3 con Deratti, Pogliano, Dalmazzi e Moscato a comporre la difesa davanti a Fligheddu. Il peso offensivo, invece, sarà affidato totalmente al tridente formato da Pannitteri, Monachello e Iori.

Giocherà ancora 4-4-2, invece, l’Union Clodiense di Andreucci che si affiderà ancora a Munaretto e Salvi per comporre la coppia difensiva davanti a Gasparini. Nelli e Serena agiranno in mediana mentre i due attaccanti saranno Scapin e Martignago.

LUMEZZANE UNION CLODIENSE, LE QUOTE

Per la diretta Lumezzane Union Clodiense le quote garantite da agenzie di scommesse come Goldbet e Lottomatica sorridono ai padroni di casa. I veneti sembrano quasi spacciati con il 2 fissato persino a 4.00 ma si può comunque prendere in considerazione anche il pareggio, con l’x quotato a 3.25. L’1 è invece dato ad appena 1.85.