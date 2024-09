DIRETTA ATALANTA U23 TRENTO: I TESTA A TESTA

Siamo arrivati al capitolo riservato ai testa a testa Atalanta U23 Trento. Essendo i giovani orobici una squadra neonata, precisamente dal 2023, non ci sono tantissimi precedenti ma sono tutti molto soddisfacenti per i bergamaschi che hanno sempre raccolto almeno un pareggio nelle sfide contro i gialloblu, mai riusciti dunque a vincere contro l’Under 23 atlantina.

DIRETTA/ Novara Atalanta U23 (risultato finale 0-3): Vlahovic show! (Serie C, 1 settembre 2024)

La primissima partita è stata alla seconda giornata della scorsa stagione e si è conclusa 0-0. Già dal ritorno, in casa dell’Atalanta U23, i bergamaschi hanno archiviato la pratica Trento per 1-0, ma probabilmente ad inizio stagione le due squadre non avrebbe mai pensato di rivedersi ai playoff. Eppure è successo proprio questo con il primo turno che ha messo di fronte le due compagini con vittoria per 3-01 dell’Atalanta. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Diretta/ Trento Lecco (risultato finale 1-1): pareggio di Petrovic al 93esimo! (Serie C, 1 settembre 2024)

DIRETTA ATALANTA U23 TRENTO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Atalanta U23 Trento sarà necessario essere abbonati ai canali di Sky o al servizio streaming di NOW TV che trasmetterà al terza giornata di Serie C. Sarà anche possibile seguire la nostra cronaca testuale che vi terrà aggiornati in tempo reale sugli eventi principali della partita.

ATALANTA U23 TRENTO: LA DEA VUOLE LA RICONFERMA

In campo la terza giornata del Girone A della Serie C alle 18,30 con la diretta Atalanta U23 Trento. Le due squadre si affronteranno sabato 7 settembre allo Stadio comunale di Caravaggio per una partita che metterà di fronte due squadre in momenti diversi.

Diretta/ Padova Trento (risultato finale 3-0) streaming video: la chiude Liguori! (Serie C, 26 agosto 2024)

L’AtalantaU23 arriva da una grande vittoria in casa del Novara e cerca una riconferma anche contro un Trento sotto tono e affamato di punti. La squadra di Tabbiani arriva da un pareggio per 1 a 1 in casa contro il Lecco arrivato nei minuti di recupero dopo una sconfitta netta e pesante al debutto contro il Padova.

ATALANTA U23 TRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche le probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Trento valida per la terza giornata di Serie C. La squadra di Modesto è pronta a schierarsi ancora con il 3-5-2 con Vanja Vlahovic e Vavassori in attacco e reduci da tre gol in due contro il Novara. Bergonzi, Tomaghi e Navarro completeranno la linea difensiva supportando anche le avanzate di Ghislandi e Bernasconi.

Ancora 4-3-3 per Luca Tabbiani che si affida a Petrovic dopo il gol del pareggio arrivato nei minuti di recupero contro il Lecco. A completare il tridente ci penseranno Peralta e Anstasia supportati da un centrocampo dove sarà fondamentale la prestazione di Rada per dare equilibrio a tutta la squadra.

ATALANTA U23 TRENTO, LE QUOTE

Leggero favore del pronostico per i padroni di casa che, secondo Snai, son i favoriti per la vittoria finale nella diretta Atalanta U23 Trento. L’1 per i bergamaschi è a quota 2,00 mentre il 2 in favore degli ospiti è a 3,35 con il pareggio X a 3,20.