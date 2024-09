Il Briamasco è ormai pieno di tifosi per assistere alla diretta di Trento Lecco, una delle partite più equilibrate secondo i bookmaker per questa partita valevole per il secondo turno di Serie C girone A. L’ora X è stata fissata per oggi 1 settembre 2024 alle ore 18, un aperitivo calcistico da non perdere per tutti gli amanti dello sport. I padroni di casa non sono partiti bene, per loro una sconfitta nella partita inaugurale del campionato contro il Padova. Due squadre che lottano per motivi diversi, ma in quell’occasione il Trento ha dimostrato di essere un po’ indietro di condizione.

Diretta/ Padova Trento (risultato finale 3-0) streaming video: la chiude Liguori! (Serie C, 26 agosto 2024)

Il Lecco dal canto suo viene da una vittoria, seppur di misura contro una neopromossa: Union Clodiense per un 1-0 arrivato nei minuti finali. Il banco di prova di oggi sarà importante per capire le reali ambizioni che possono avere gli ospiti in un match che li vede affrontare una squadra dove sulla carta gli effettivi si equivalgono.

Diretta/ Lecco Union Clodiense (risultato finale 1-0): autogol di Salvi (Serie C, 25 agosto 2024)

DIRETTA TRENTO LECCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERLA?

Per vedere in diretta Trento Lecco occorrerà avere l’abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, insieme ad esso servirà anche il pacchetto Calcio, acquistabile a parte che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove il match verrà trasmesso. L’occasione per i più Smart è di vederla su NowTv, che tramite le stesse modalità di Sky renderà fruibile la partita.

TRENTO LECCO: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta Trento Lecco alle probabili formazioni di questa partita che ci potrebbe dare parecchi spunti di riflessione, partiamo dai padroni di casa che dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 di matrice offensiva con due mezzeali di inserimento come Di Cosmo e Giannotti, molto importanti per creare superiorità numerica nella metà campo offensiva.

DIRETTA/ Lecco Modena (risultato finale 2-3): accorcia Buso (Serie B, oggi 10 maggio 2024)

Per il Lecco invece sarà fondamentale l’apporto al match del trequartista Frigerio, giocatore tra i più tecnici della rosa con compiti di rifinitura per le due punte che dovrebbero essere Zuberek e Pinzauti. Due giocatori che nella scorsa partita hanno deluso molto le aspettative.

TRENTO LECCO, LE QUOTE

Infine osserviamo insieme le quote relative alla diretta Trento Lecco, grazie al sito di Snai: il bookmaker mette quote molto simili per tutti i segni più importanti a riprova che stiamo per assistere ad un match molto equilibrato: 2,52 la quota per la vittoria casalinga, 3,5 il pareggio distinto dalla X, mentre la vittoria ospite ha una quotazione fissata 2,5.