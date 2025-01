DIRETTA ATALANTA U23 TRIESTINA, GLI ALABARDATI SEMBRANO IN RIPRESA

La giornata di sabato 18 gennaio 2025, alle ore 15:00, vedrà la diretta Atalanta U23 Triestina come uno degli appuntamenti principali del weekend di campionato. I giovani nerazzurri sono la quarta forza del girone A di Serie C grazie ai loro trentasette punti raccolti in ventidue gare disputate ma si devono guardare comunque le spalle dall’Alcione Milano, dietro di due lunghezze, così come dal duo composto da Trento e Renate, distante appena tre punti. Pur essendo in serie positiva, i ragazzi della Dea sono stati frenati dal Trento con un pareggio per 2 a 2 nell’ultima giornata. La situazione è invece più complicata per la formazione ospite, in diciassettesima posizione con diciannove punti. I friulani sono in ogni caso riusciti a cambiare marcia dopo un girone d’andata davvero difficile ma sotto la guida dell’esperto tecnico Attilio Tesser hanno anche racimolato ben tredici punti nelle ultime sei gare disputate.

DIRETTA ATALANTA U23 TRIESTINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Atalanta U23 Triestina è disponibile per tutti gli abbonati a Sky. Gli iscritti all’emittente satellitare potranno visionare questa sfida di Serie C minuto per minuto dal proprio telefono, dal computer oppure sul tablet usufruendo dell’applicazione di Sky Go.

ATALANTA U23 TRIESTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 3-4-2-1 con Pardel, Gyabuaa, Del Lungo, Navarro, Scheffer, Panada, Kraja, Bernasconi, Cassa, Artesani e Vlahovic dovrebbe essere la scelta più plausibile per il tecnico dei nerazzurri nelle probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Triestina. Uno schieramento simile ma con un solo trequartista e due punte dovrebbe essere invece impiegato da mister Attilio Tessere per i suoi alabardati e dunque 3-4-1-2 con Roos, Frare, Bianconi, Tonetto, Attys, Correia, Vallocchia, Jonsson, El Azrak, Olivieri e Vertainen

DIRETTA ATALANTA U23 TRIESTINA, LE QUOTE

Ecco ora il pronostico che si può evidenziare dalle quote dei bookmakers per l’esito finale della diretta Atalanta U23 Triestina. Secondo quanto proposto da Sisal, sono i lombardi ad essere in vantaggio sulla carta e l’1 viene infatti quotato a 2.05 mentre i friulani vengono pagati come vittoriosi solo a 3.25. Non è da escludere nemmeno l’eventualità di un pareggio con l’x dato a 3.40.

