Diretta/ Atalanta U23 Virtus Verona streaming video tv: Esordio assoluto! (Serie C, 3 settembre 2023)

Atalanta U23 Virtus Verona, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Comunale di Caravaggio, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. È finalmente arrivato il momento tanto atteso per l’esordio della squadra Under 23 dell’Atalanta in Serie C. Questa squadra ha preso il posto del Siena, che è stato costretto a ripartire dal campionato d’Eccellenza, si è aperto dunque uno slot per una nuova squadra “B” nella terza serie italiana.

Seguendo l’esempio della Juventus che dal 2018 presenta ai nastri di partenza della Serie C la sua formazione Under 23, anche la società bergamasca ha ora la sua squadra giovanile nella terza divisione italiana. Il primo match di campionato per i giovani nerazzurri è contro la Virtus Verona, che nella stagione precedente si è fermata al primo turno della fase nazionale dei playoff, venendo eliminata dal Pescara di Zeman e che mira anche in questa stagione a ritagliarsi un ruolo da outsider.

ATALANTA U23 VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Atalanta U23 Virtus Verona sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Atalanta U23 Virtus Verona in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA U23 VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Virtus Verona, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Caravaggio. Per l’Atalanta U23, Francesco Modesto schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vismara; Solcia, Masi, Ceresoli; Palestra, Awua, Mallamo, Brogni; Sidibe, Cissé, Capone. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Voltan; Cabianca, Faedo, Ruggero; Zarpellon, Vesentini, Metlika, Demirovic, Gomez; Danti, Casarotto.

ATALANTA U23 VIRTUS VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta U23 Virtus Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Atalanta U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Virtus Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











