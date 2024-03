DIRETTA/ Atalanta Under 23 Pergolettese (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C 16 marzo 2024)

DIRETTA ATALANTA U23 PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per cominciare la diretta Atalanta U23 Pergolettese, una sfida che non ha molta storia essendo la squadra orobica una novità del calcio italiano. Di fatto l’unico testa a testa è stato quello dell’andata di questa stagione, 11 novembre per precisione, con l’Atalanta U23 che non ha avuto problemi a superare la pratica Pergolettese con un netto 3-0. In gol andarono Di Serio due volte, tra cui una su rigore, e Palestra ad inizio del secondo tempo.

Visto che non c’è altro da raccontare sui precedenti, andiamo a vedere le ultime sfide di entrambe le squadre. L’Atalanta U23 ha perso solamente l’ultima gara giocata delle ultime cinque ovvero quella col Fiorenzuola. Per il resto è arrivata la vittoria contro il Lumezzane e precedentemente i pareggi contro Renate, Legnago Salus e Novara. Per quanto riguarda la Pergolettese, i gialloblu hanno una striscia aperta di tre sconfitte consecutive con Alessandra, Legnano Salus e Mantova. L’ultima vittoria è del 24 febbraio contro la Pro Vercelli. (aggiornamento di Christian Attanasio)

ATALANTA UNDER 23 PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Atalanta Under 23 Pergolettese servirà fare un abbonamento alla TV satellitare di Sky, in più andrà acquistato un pacchetto calcio che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisse lo streaming anche sulla piattaforma NowRv sarà possibile, con le medesime modalità, seguire questa partita.

OSPITI IN ZONA PLAY-OUT

Atalanta Under 23 Pergolettese è in diretta dallo stadio “Comunale” di Caravaggio, alle ore 16:15 di sabato 16 marzo: si gioca per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C, girone A 2023-2024. Si affrontano due squadre in piena lotta per i rispettivi obiettivi stagionali: da una parte la giovane formazione bergamasca, oggi a quota cinquanta punti in classifica che valgono la quarta piazza. Un risultato molto più che soddisfacente visto che, nonostante lo stop patito nell’ultimo turno sul terreno di gioco del Fiorenzuola, i nerazzurri possono ancora ambire alla terza piazza del girone. Per la Pergolettese, invece, i 33 punti conquistati finora valgono un posto in zona play-out. Le tre sconfitte di fila, infatti, hanno minato il cammino dei lombardi, oggi distanti due lunghezze dalla salvezza diretta.

La diretta di Atalanta U23 Pergolettese sarà una sfida inedita in casa bergamasca, essendo questo il primo anno di esistenza per la seconda squadra nerazzurra. L’unica gara giocata è chiaramente quella del turno di andata, l’11 novembre del 2023. Ad avere la meglio a Crema fu la formazione ospite bergamasca con il risultato di 0-3. Ad andare in rete l’attaccante Giuseppe Di Serio con una pregevole doppietta tra primo e secondo tempo e anche Marco Palestra, difensore classe 2005 che quest’anno ha realizzato ben tre reti in campionato. Cosa succederà invece oggi pomeriggio a campi invertiti? Sarà il verdetto che attendiamo da questa diretta di Atalanta U23 Pergolettese…

QUOTE E PRONOSTICO

Se qualcuno vuole puntare su Atalanta Under 23 Pergolettese, analizziamo le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra bergamasca vi farebbe guadagnare 1,77 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,05 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione ospite, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 4,50 volte la somma messa sul piatto.











