Video/ Fiorenzuola Atalanta U23 (2-1) gol e highlights: decisivo il gol di Musatti (Serie C, 11 marzo 2024)

Video Fiorenzuola Atalanta U23 che racconta un primo tempo ricco di occasioni con il primo giallo che arriva dopo appena 11 minuti nei confronti di Sussi. Bergamaschi che vanno vicino alla rete con il colpo di testa di Bonfanti e che qualche minuto più tardi riescono a sbloccare la partita grazie alla rete da parte di Palestra. Fiorenzuola che ha la possibilità di poter pareggiare i conti con il tentativo ravvicinato di D’Amico ma non riesce a sfruttare l’occasione. Nel finale occasioni per Vlahovic e Alberti. Il primo, della squadra bergamasca, non sfrutta un ottimo contropiede. Il secondo, dei padroni di casa calcio da fuori con il portiere che respinge in due tempi.

Diretta/ Fiorenzuola Atalanta U23 (risultato finale 2-1): Musatti all'ultima azione! (Serie C)

Secondo tempo della sfida tra Fiorenzuola e Atalanta U23 che presenta diverse occasioni sia da una parte che dall’altra per realizzare dei gol. Padroni di casa che si avvicinano al gol con la traversa colpita da parte di Mora mentre poco dopo Bocic ottiene lo stesso risultato con il legno che salva il portiere avversario. Dall’altra parte i bergamaschi hanno una doppia occasione con Vlahovic che però non conferma la sua ottima vena realizzativa concludendo la partita a secco. Ceresoli calcia a botta sicura ma il pallone si alza sopra la traversa. Pari nel finale per i padroni di casa con Oneto. Al 95esimo Musatti della Fiorenzuola fa esplodere di gioia i tifosi di casa con la rete con un tiro da fuori deviato. Dopo 90 minuti di gioco le due squadre lasciano il campo con la partita che termina con il risultato di 2-1.

Diretta/ Fiorenzuola Triestina (risultato finale 0-3): Pavlev chiude i giochi (Serie C, 6 marzo 2024)

VIDEO FIORENZUOLA ATALANTA U23: IL TABELLINO

FIORENZUOLA: Sorzi M. (Portiere), Sussi C., Potop S., Bondioli A., Brogni G. (dal 18′ st Maffei M.), Oneto E., Mora L., Di Gesu E., D’Amico F. (dal 41′ st Anelli N.), Alberti T., Bocic M. (dal 41′ st Seck A.). A disposizione: Bertozzi R. (Portiere), Gentile D., Gonzi J., Musatti M., Popovic G., Reali S.

ATALANTA U23: Vismara P. (Portiere), Del Lungo T., Varnier M., Bonfanti G., Palestra M. (dal 36′ st Ghislandi D.), Gyabuaa M., Panada S., Ceresoli A., Jimenez K. (dal 24′ st Muhameti E.), Capone C. (dal 24′ st Da Riva J.), Vlahovic V. (dal 24′ st Cortinovis A.). A disposizione: Balde S., Bernasconi L., Bertini T. (Portiere), Chiwisa M., Dajcar M. (Portiere), De Nipoti T., Mendicino L., Regonesi I., Solcia D.

DIRETTA/ Atalanta U23 Lumezzane (risultato finale 1-0): Capone manca il raddoppio! (Serie C, 5 marzo 2024)

Reti: al 32′ st Oneto E. (Fiorenzuola) al 24′ pt Palestra M. (Atalanta U23) .

Ammonizioni: al 11′ pt Sussi C. (Fiorenzuola), al 26′ pt Oneto E. (Fiorenzuola), al 36′ pt Brogni G. (Fiorenzuola).

VIDEO FIORENZUOLA ATALANTA U23: GOL E HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA