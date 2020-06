Diretta Athletic Bilbao Atletico Madrid/ Streaming video DAZN: Simeone torna in campo

Pubblicità

Athletic Bilbao Atletico Madrid, in diretta dal Estadio Sam James di Bilbao, è la partita in programma oggi, domenica 14 giugno 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 14.00. E’ duque big match per questa domenica tutta dedicata alla prima giornata della Liga dopo lo stop per l’emergenza coronavirus: in campo, pur senza pubblico a sostegno, si sfideranno infatti due formazioni dalle grandi ambizioni per questo finale di stagione, certo unico nel suo genere. Classifica alla mano dopo tutto vediamo che i leoni di Garitano, che hanno salutato Aduriz solo pochi giorni fa, tornano in campo alla 28^ giornata di campionato, ancor sperando di poter ottenere in extremis un pass per le competizioni UEFA. Puntano invece direttamente alla Champions League i madrileni di Diego Simeone, intenzionati a proseguire anche dopo lo stop per l’emergenza sanitaria, nell’ottima fila di risultati positivi, inaugurata già all’inizio del mese di febbraio, sia in campionato che fuori dai confini nazionali. Le motivazioni dunque per partire col piede giusto in questa seconda se della Liga non mancano: la diretta Athletic Bilbao Atletico Madrid oggi ci riserverà scintille.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Athletic Bilbao Atletico Madrid sarà trasmessa sul canale DAZN1: dovrete andare al numero 209 della televisione satellitare e potrete seguire questa partita qualora siate clienti della piattaforma oppure abbonati a Sky da almeno tre anni. In alternativa ovviamente l’appuntamento con la Liga spagnola è disponibile con il consueto servizio di diretta streaming video, vale a dire attivando l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure anche utilizzando una smart tv che abbia connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATHLETIC BILBAO ATLETICO MADRID

Per il big match che segna la ripartenza del grande calcio spagnolo dopo l’emergenza sanitaria, ovviamente sia Garitano che Simeone non potranno che puntare sui proprio titolari più in forma per disegnare le probabili formazioni. Ecco dunque che al netto degli ultimi dubbi negli allenamenti di rifinitura, per la diretta tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid, il tecnico dei leoni dovrebbe dare fiducia al 4-2-3-1 come modulo con Garcia in prima punta e sostenuto sull’esterno da Cordoba e Williams: uno tra Sancet e Muniain agirà nella trequarti. Per la mediana si candidano invece Lopez e Garcia, mentre nella difesa biancorossa dovrebbero trovare posto subito Berchice, Martinez, Alvarez e Lekuse. Per l’11 dell’Atletico Madrid, Simeone dovrebbe mettere in campo invece il classico 4-4-2 dove però di certo mancherà Joe Felix, fermo per squalifica. Saranno dunque pronti per la 28^ giornata della Liga Morata e Costa, con Correa, Thomas, Koke e Niguez schierati a centrocampo. Maglie già consegnate per la difesa, con Lodi (guarito dal Coronavirus), Felipe, Savic e Trippier in campo dal primo minuto,

QUOTE E PRONOSTICO

Benché la formazione di casa sia avversario da non sottovalutare, pure alla vigilia della diretta tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid, sono i colchoneros i netti favoriti nel pronostico. Anche il portale di scommesse Snai non ha dubbi: nell’1×2 il successo di Simeone è stato dato a 2.30, contro il più elevato 3.65 fissato per i padroni di casa al San Mames: il pareggio vale invece 2.90.



