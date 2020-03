Video/ Liverpool Atletico Madrid (2-3 dts): highlights e gol. Simeone ai quarti!

Il video di Liverpool Atletico Madrid ci racconta della buona vittoria ottenuta dagli uomini di Simeone col risultato di 3-2 (solo ai tempi supplementari) nella sfida di ritorno degli ottavi di finale della Champions league. Ad Anfield è certo grande calcio in questo big match per la prima competizione Uefa: fin dalle prime battute infatti il gioco si fa di altissimo livello e i ritmi in campo sono più che sostenuti. Sotto di un gol subito nel match di andata, sono i Reds i primi a spingere: gli spagnoli reagiscono compattandosi nella propria metà campo, sventando gli attacchi avversari ma senza riuscire ad andare in avanti. La sfida ci pare quindi un poco bloccata, almeno fino al 43’ quando il Liverpool riesce a portarsi sul 1-0 (e dunque sul 1-1 nel complesso), con un gran gol di Wijnaldum. Al via del secondo tempo è sempre la squadra di Klopp ad attaccare a testa bassa: l’Atletico risponde per le rime specialmente nella seconda parte del parziale ma di fatto si arriva al termine dei primi 90 minuti di gioco senza ulteriori squilli. Si va dunque ai tempi supplementari, dove, nonostante una ovvia stanchezza da entrambe le parti, pur sono scintille in campo. Al via sono sempre gli inglesi i più propositivi e dolo solo 4 minuti di gioco, il Liverpool balza in avanti e si porta sul 2-0 con Firmino. I ragazzi di Simeone però non ci stanno a lasciare il pass per i quarti di finale di Champions agli avversari e sul finale dilagano: due gol di Llorente (al 97’ e al 105) con il sigillo di Morata al 120’. Il triplice fischio finale dunque decreta il trionfo dell’Atletico Madrid che dunque avanza nel tabellone della Champions league.

IL TABELLINO

Liverpool-Atletico Madrid 2-3 d.t.s.

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain (dall’82’ Milner), Henderson (dal 105′ Fabinho), Wijnaldum (dal 105′ Origi); Salah, Firmino (dal 113′ Minamino), Mané. A disposizione: Matip, Lallana, Lonergan. All.: Klopp.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier (dal 90′ Vrsaljko), Savic, Felipe, Lodi; Correa (dal 105′ Gimenez), Saul, Partey, Koke; Costa (dal 56′ Llorente M.), Joao Felix (dal 103′ Morata). A disposizione: Lemar, Carrasco, Adan. All.: Simeone.

Arbitro: Danny Makkelie (NED)

Marcatori: 43′ Wijnaldum (L), 94′ Firmino (L), 97′ Llorente M. (A), 106′ Llorente M. (A), 121′ Morata (A)

Ammoniti: 119′ Morata (A), 119′ Alexander-Arnold (L), 120′ Saul (A).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI LIVERPOOL ATLETICO MADRID, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA