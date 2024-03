DIRETTA/ Atletico Madrid Barcellona video streaming tv: Xavi ha sempre battuto Simeone (17 marzo 2024)

DIRETTA ATLETICO MADRID BARCELLONA: I TESTA A TESTA

Si avvicina la diretta di Atletico Madrid Barcellona, e dunque noi possiamo citare qualche dato relativo ai precedenti di questa interessantissima partita della Liga. Intanto possiamo dire che il Barcellona arriva da quattro vittorie consecutive, e che l’ultima volta in cui ha perso era l’ottobre 2021; quel giorno i gol erano stati segnati da Thomas Lemar e il grande ex Luis Suarez, entrambi nel primo tempo, ma da quel momento solo vittorie blaugrana di cui le ultime tre sempre per 1-0. La prima di queste, nel gennaio 2023, era arrivata al Wanda Metropolitano: a decidere era stato Ousmane Dembélé al 22’ minuto, in panchina ovviamente c’era già Xavi.

A tale proposito possiamo ricordare il dato dei testa a testa tra lui e Diego Simeone: le partite sono quattro, che fanno esattamente riferimento alle quattro gare che il Barcellona ha vinto nelle ultime uscite. Per quanto riguarda la sfida delle panchine allora il dato è chiaro: Xavi è la bestia nera di Simeone, ma il Cholo oggi avrà la possibilità di chiudere questo periodo negativo prendendosi una vittoria che in qualche modo possa anche riaprire il discorso legato al secondo o terzo posto nella classifica della Liga, staremo a vedere come andranno le cose tra poco nella diretta di Atletico Madrid Barcellona… (agg. di Claudio Franceschini)

ATLETICO MADRID BARCELLONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Atletico Madrid Barcellona sarà visibile per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming online di Dazn, la Liga infatti è un’esclusiva di questo Stakeholders. Altrimenti si può sempre vivere il match insieme a noi su questa pagina.

ATLETICO MADRID BARCELLONA: GRANDE SFIDA!

La Liga ci regala un big match incredibile in questa diretta di Atletico Madrid Barcellona, la partita inizierà oggi 17 marzo 2024 alle ore 21.00 e sarà valevole per il 29esimo turno di campionato. I ragazzi di Simeone, attualmente al quarto posto, sono determinati a rimbalzare dopo la sconfitta bruciante contro il Cadice per 2-0.

Dall’altra parte del campo a tinte blugrana, gli uomini di Xabi sono terzi in classifica e arrivano al match dopo una serie di cinque vittorie consecutive, durante le quali hanno sempre portato a casa almeno un punto. La fiducia è alta nel campo del Barcellona, specialmente dopo l’ultima vittoria per 1-0 contro il Maiorca.

ATLETICO MADRID BARCELLONA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Atletico Madrid Barcellona alle probabili formazioni cercando i possibili protagonisti del match: per Simeone è probabile la presenza di Molina sull’out di destra. L’argentino, ex Udinese, ha dimostrato di essere una valida aggiunta all’attacco dei Colchoneros, con la sua capacità di diventare un’ala aggiunta nella manovra avvolgente della squadra biancorossa.

La sua presenza sull’out di destra potrebbe fornire un’opzione offensiva aggiuntiva e mettere in difficoltà la difesa avversaria. Dall’altra parte, per il Barcellona di Xabi, si prevede che Yamal giochi in attacco. Il giovane talento è emerso con forza in questa stagione e ha dimostrato di avere la capacità di incidere sul gioco della squadra.

ATLETICO MADRID BARCELLONA, LE QUOTE

Come di consueto vi presentiamo le migliori quote della diretta di Atletico Madrid Barcellona dal sito di Bwin: il segno 1 è quotato 2,3 mentre i blugrana vincenti a 2,5. La quota per il segno X invece è di 2,1.

