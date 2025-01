DIRETTA SALISBURGO ATLETICO MADRID, DI NUOVO SPAGNA PER GLI AUSTRIACI

Ben dodici punti di differenza in Champions League con tanto di ultimo turno completamente opposto. Questa è la diretta Salisburgo Atletico Madrid che si giocherà mercoledì 29 gennaio 2025 alle ore 21:00 alla Red Bull Arena.

Gli austriaci sono reduci dal pesante tracollo del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid per 5-1 e ora affronteranno l’altra squadra della capitale spagnola. L’unica gioia europea di questa stagione del Salisburgo è stato contro il Feyenoord per 3-1.

L’Atletico Madrid ha conquistato il 15esimo punto del proprio girone unico di Champions League con una vittoria strepitosa con il Leverkusen: i Colchoneros a fine primo tempo erano sotto di un uomo (dal 23′) e di un gol mentre al triplice fischio esultavano grazie alla doppietta di Julian Alvarez.

DOVE VEDERE DIRETTA SALISBURGO ATLETICO MADRID, STREAMING VIDEO

Per vedere la diretta Salisburgo Atletico Madrid siete obbligati ad abbonarvi al pacchetto Calcio di Sky, che vi offrirà la possibilità esclusiva di visionare l’evento in diretta streaming su Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO ATLETICO MADRID

Il Salisburgo giocherà con il modulo 4-4-2 con Blaswich in porta, difesa a quattro formata da Dedic, Baidoo, Blank e Terzic. A centrocampo, da destra verso sinistra, Yeo, Capaldo, Bidstrup e Gloukh. Tandem offensivo Nene-Daghim.

L’Atletico Madrid replica allo stesso modo con quattro difensore davanti a Oblak ovvero Molina, Gimenez, Lenglet e Lino. Gli esterni saranno Simeone e Llorente con De Paul e Koke in mediana e le due punte Griezmann-Alvarez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SALISBURGO ATLETICO MADRID

Pochi dubbi secondo i bookmakers dato che il 2 fisso per l’Atletico Madrid è offerto a 1.33. L’1 lo troviamo in lavagna a 8.50 mentre la X a 5.25. Gol a 1.91, stesso discorso per il No Gol.

