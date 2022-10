Diretta Atletico Madrid Club Brugge/ Streaming video tv: sfida cruciale (Champions)

DIRETTA ATLETICO MADRID CLUB BRUGGE: PARTITA SENZA STORIA

Atletico Madrid Club Brugge, partita diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie, si gioca alle ore 18.45 di mercoledì 12 ottobre 2022: al Wanda Metropolitano siamo in campo per la quarta giornata del gruppo B di Champions League 2022-2023. Un nuovo testa a testa dopo la sfida di otto giorni fa che ha regalato parecchie sorprese: al Jan Breydel Stadion di Brugge i nerazzurri si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Sowah e Jutgla.

Il Club Brugge è la rivelazione di questa fase a gironi di Champions League. Buchanan e compagni sono a punteggio pieno dopo tre giornate e sono ad un passo dalla matematica certezza della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. L’Atletico Madrid, invece, è fermo a quota 3 punti, esattamente come Porto e Leverkusen. Un crocevia fondamentale per entrambe, ne vedremo delle belle.

ATLETICO MADRID CLUB BRUGGE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atletico Madrid Club Brugge verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento sarà dunque riservato agli abbonati, che potranno eventualmente sfruttare la sottoscrizione al pacchetto Calcio e avvalersi del servizio di mobilità garantito dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. In alternativa la partita di Champions League potrà essere seguita in diretta streaming video attraverso il portale Mediaset Infinity Plus: naturalmente, anche in questo caso servirà essere abbonati e utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID CLUB BRUGGE

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Atletico Madrid Club Brugge, al via tra pochi minuti. Partiamo dai padroni di casa, con il Cholo Simeone alle prese con gli ultimi dubbi del caso. Colchoneros in campo con il 3-5-2: Oblak tra i pali, difesa a tre composta da Savic, Gimenez e Mandava. Molina e Carrasco sulle corsie esterne, con Correa, Koke e Witsel in mezzo. In attacco, Morata e uno tra Joao Felix e Griezmann. Passiamo adesso alla compagine belga, schierata con il consueto 4-3-3: Mignolet tra i pali, linea a quattro formata da Odoi, Mechele, Sylla e Meijer. In cabina di regia spazio a Onyedika, con Nielsen e Vanaken mezzali. In attacco, Buchanan e Sowah a sostegno di Jutgla.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Atletico Madrid Club Brugge vedono nettamente favorita la formazione di casa. Partiamo dall’1-X-2 grazie ai numeri proposti dall’agenzia Eurobet: la vittoria dell’Atletico Madrid è a 1,42, il pareggio è quotato 4,40, mentre il successo del Club Brugge è a 7,55. Non c’è un’indicazione netta sul numero di gol del match: l’Under 2,5 è a 1,90, mentre l’Over 2,5 è a 1,80. Più sbilanciate Gol e No Gol, rispettivamente a 2,10 e 1,65.











