DIRETTA BRUGES ATLETICO MADRID/ Video streaming tv: l’arbitro è Istvan Kovacs

DIRETTA BRUGES ATLETICO MADRID: L’ARBITRO

Passiamo per la diretta di Bruges Atletico Madrid agli arbitri che la guideranno. Il fischietto principale sarà il rumeno István Kovács con assistenti Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene. Il quarto uomo sarà Horatiu Fesnic. In sala var ci saranno invece due tedeschi cioè Bastian Dankert e Marco Fritz. Kovács è nato a Carei il 16 settembre del 1984. Diventa internazionale nel 2010 quando dirige la sfida Italia San Marino valida per gli Europei Under 21.

Passerà alla storia per essere il primo arbitro a dirigere una finale di Conference League, fu infatti designato per Roma Feyenoord disputata lo scorso 11 maggio. Quest’anno ha già diretto una gara nei gironi di Champions League, la sfida Dinamo Zagabria Chelsea terminata col risultato di 1-0 che ha portato all’esonero di Tuchel. Si tratta di un arbitro che applica con attenzione il regolamento tirando fuori spesso cartellini gialli e non solo. In 450 gare ufficiali dirette ha estratto 2389 cartellini gialli con 86 espulsioni per doppia ammonizione e 75 rossi diretti. Sono 135 invece i calci di rigore fischiati fino a questo momento.

BRUGES ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bruges Atletico Madrid sarà riservata ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Champions League suL canale Sky Sport 256. La diretta streaming video di Bruges Atletico Madrid sarà invece garantita da Sky Go, ma anche sulle piattaforme Now TV e Infinity + e pure in questi casi, sempre per i rispettivi abbonati.

BRUGES ATLETICO MADRID: SPAGNOLI FAVORITI!

Bruges Atletico Madrid, diretta dall’arbitro rumeno István Kovács presso lo stadio Jan Breydel della città belga, sarà valida per la terza giornata del girone B di Champions League 2022-2023 a partire dalle ore 21.00 di questa sera, martedì 4 ottobre 2022. Dando uno sguardo alla classifica, ecco che la diretta di Bruges Atletico Madrid ci fornisce subito una sorpresa: la capolista del gruppo è la squadra belga, perché il Bruges ha vinto due partite su due, compreso un sensazionale successo per 0-4 sul campo del Porto che ha impressionato tutti.

L’Atletico Madrid invece ha vinto contro il Porto una partita caratterizzata da tre gol nel recupero, poi però è caduto sul campo del Bayer Leverkusen e così ora si trova in una situazione delicata. Con una vittoria tornerebbe ad essere il punto di riferimento del girone, ma con un pareggio e soprattutto in caso di sconfitta dovrebbe rincorrere e questo girone sulla carta non impossibile potrebbe diventare una brutta gatta da pelare per i Colchoneros di Diego Simeone. Che cosa ci dirà quindi stasera la diretta di Bruges Atletico Madrid?

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES ATLETICO MADRID

Scopriamo anche quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta di Bruges Atletico Madrid. I padroni di casa di mister Hoefkens potrebbero scendere in campo secondo un modulo 4-3-3 che preveda i seguenti titolari: Mignolet in porta; la retroguardia a quattro formata da Odoi, Mechele, Sylla e Meijer; il trio di centrocampo con Onyedika, Nielsen e Vanaken; infine il tridente offensivo del Bruges dovrebbe vedere in campo Olsen, Sowah e Jutgla.

Diego Simeone invece per la trasferta belga dovrebbe proporre il suo Atletico Madrid con questi titolari nel modulo 5-3-2: Oblak tra i pali; nella retroguardia da destra a sinistra Molina, Savic, Gimenez, Mandava ed Hermoso; il terzetto di centrocampo formato da Llorente, De Paul e Saul; infine i due attaccanti titolari dei Colchoneros dovrebbero essere Morata e Joao Felix.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo per finire anche uno sguardo al pronostico sulla diretta Bruges Atletico Madrid in base alle quote Snai. Il segno 2 per la vittoria esterna dell’Atletico Madrid è considerato favorito e quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,40 sul segno X in caso di pareggio e fino a 3,75 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincessero i padroni di casa del Bruges.

