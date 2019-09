Diretta Atletico Madrid Juventus Primavera/ Streaming video: Juve in Youth League

Atletico Madrid Juventus Primavera si gioca alle ore 14:00 di mercoledì 18 settembre, presso il Centro Deportivo Wanda Alcalà: la prima giornata del girone D nella Youth League 2019-2020 segna ovviamente l’esordio per i giovani bianconeri in questa competizione, già vissuta nelle passate stagioni anche se raramente con risultati di rilievo. Ancora una volta il principale obiettivo resta quello di far fare esperienza ai ragazzi dell’Under 19 (affidati a Lamberto Zauli) e magari superare il girone, compito non impossibile anche se il Bayer Leverkusen può rappresentare una concreta minaccia. Il playoff contro una squadra di Domestic Champions Cup era arrivato anche lo scorso anno, ora resta da vedere quello che succederà ad una squadra che ha aperto il campionato con una convincente vittoria contro l’Empoli e sa come questa trasferta spagnola sarà presumibilmente la sfida più complessa nel primo turno. Aspettando dunque che le due squadre scendano in campo per Atletico Madrid Juventus Primavera, vediamo in che modo Zauli potrebbe decidere di schierare in campo la sua formazione per questo esordio nella Youth League.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La visione di Atletico Madrid Juventus Primavera dovrebbe essere garantita da Mediaset 20: dunque un appuntamento in chiaro per tutti, che forse scatterà in leggera differita rispetto al calcio d’inizio. Ad ogni modo avrete anche la possibilità di seguire questa partita della Youth League in streaming video, dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando il sito mediasetplay.mediaset.it senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID JUVENTUS PRIMAVERA

Per Atletico Madrid Juventus Primavera potrebbe esserci un po’ di turnover: il modulo sarà ancora quello con il rombo di centrocampo, con Filippo Ranocchia pronto a schierarsi davanti alla difesa e Abou Tehrer che potrebbe ancora essere il trequartista, anche se Francofonte può giocare in quella posizione. Tongya e Ahamada restano in vantaggio per occupare le mezzali; con un passaggio al 4-2-3-1 tornerebbe utile anche Sekulov, mentre in difesa Daniel Leo e Anzolin saranno i terzini con Dragusin e Gozzi Iweru a protezione del portiere Israel. Resta da definire la coppia offensiva: Kaly Sene, reduce dalla doppietta contro l’Empoli, potrebbe essere confermato mentre al suo fianco spera di avere una maglia da titolare Cosimo Marco Da Graça, che è in ballottaggio con Stoppa.



