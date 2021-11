Diretta Atletico Madrid Milan primavera/ Streaming video tv: sfida di Youth league

DIRETTA ATLETICO MADRID MILAN PRIMAVERA: ROSSONERI ELIMINATI

Atletico Madrid Milan primavera, diretta dall’arbitro Boucaut, è la partita in programma oggi, mercoledì 24 novembre 2021 a Madrid: fischio d’inizio fissato per le ore 16.00. Siamo al quinto turno della fase a gironi della Youth league e di nuovo in campo saranno i rossoneri di Giunti, che pur già sicuri della propria eliminazione dalla competizione, sperano almeno oggi di rifarsi in extremis e di evitare almeno l’ultima posizione nella classifica del gruppo B.

Come in campionato (dove è quindicesimo, nonostante l’ultimo successo) anche in Europa il Diavolo sta facendo davvero fatica: il club meneghino infatti, al penultimo turno è ultimo in graduatoria con appena un solo punto, questo ottenuto pareggiando proprio con gli spagnoli nel turno di andata. Non stanno regalando certo grandi scintille neppure i colchoneros: la formazione Youth league madrilena è alla penultima posizione, ma con 4 punti all’attivo, pure spera ancora nel colpaccio e di agguantare all’ultimo almeno un piazzamento valido per la qualificazione ai sedicesimi della Youth league. Per i ragazzi di Garcia pure è quasi un’impresa e servirà anche una bella dose di fortuna: pure per gli spagnoli è lecito sperare, specie contro una squadra che ormai non ha nulla da chiudere alla competizione.

DIRETTA ATLETICO MADRID MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atletico Madrid Milan Primavera non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: per questa partita di Youth League non dovrebbe essere a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, e quindi per avere informazioni utili vi potrete rivolgere al sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) naturalmente all’apposita sezione, o anche agli account che le due società- in particolare quella rossonera- mettono a disposizione sui social network, con Facebook e Twitter come principali riferimenti.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID MILAN PRIMAVERA

Contando che gli spagnoli hanno molto da perdere oggi pomeriggio, ecco che non abbiamo dubbi che Garcia, per disegnare le probabili formazioni della diretta Atletico Madrid Milan primavera, opterà oggi solo per i propri titolari più in forma. Schierato il 4-4-2 di partenza, ecco che oggi avremo ancora Gomis Aleman tra i pali, mentre in difesa agiranno dal primo minuto Diez Roldan, Camara, Bonar e Navarro. Per il centrocampo saranno invece confermati tra i biancorossi Barrios e Serrano, mentre Moreno e Corral potrebbero agire sull’esterno: El Jebari e uno tra Vilar e Martin saranno gli attaccanti preferiti.

Non hanno invece molto per cui combattere i rossoneri, e non escludiamo dunque che Giunti oggi possa dare spazio a un poco di turnover. Fissato al solito il 4-3-3 di partenza ecco che potrebbe essere nuovo posto per Pseftis i tra i pali rossoneri, mentre in difesa avremo Coubis, Bosisio, Obaretin e Kerkez. È poi spazio per Robotti in cabina di regia, con Foglio e Gala (a segno nel turno di andata) sull’esterno: in attacco ecco che si faranno vedere Roback, el Hilali e Traorè, ma occhio a Capone, sempre pronto.



