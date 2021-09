Diretta Milan Primavera Atletico Madrid/ Streaming video tv: decisiva in Youth League

DIRETTA MILAN PRIMAVERA ATLETICO MADRID: PER RISALIRE LA CHINA!

Milan Primavera Atletico Madrid, partita che sarà diretta dall’arbitro ceco Miroslav Zelinka, si gioca alle ore 14:30 di martedì 28 settembre, presso il Centro Sportivo Vismara: siamo nella 2^ giornata del gruppo B di Youth League 2021-2022. I giovani rossoneri devono ancora vincere la loro prima partita stagionale: sabato sono stati battuti dall’Atalanta, e hanno ancora 2 punti nella classifica di un campionato 1 iniziato non nel migliore dei modi.

Il problema è che anche in Youth League è arrivato un ko, sul campo del Liverpool: adesso dunque bisogna risalire la corrente, e questa sfida è già quasi uno spareggio visto che anche i Colchoneros hanno perso all’esordio, in casa contro il Porto. Aspettando che la diretta di Milan Primavera Atletico Madrid prenda il via, valutiamo ora le potenziali scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA MILAN PRIMAVERA ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Primavera Atletico Madrid non dovrebbe essere disponibile, salvo variazioni di palinsesto: la nostra televisione infatti non propone le partite di Youth League, e non fornirà nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per avere accesso alle informazioni utili sul match potrete dunque consultare, liberamente, il sito ufficiale della Uefa all’indirizzo www.uefa.com, e ovviamente le pagine che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PRIMAVERA ATLETICO MADRID

Per Milan Primavera Atletico Madrid, Federico Giunti pensa a un 4-2-3-1 che di fatto ricalca quello visto due settimane fa: in porta andrà dunque Desplanches, davanti a lui una linea con Stanga e Obaretin centrali mentre sulle corsie laterali agiscono Coubis e Kerkez. A centrocampo la cerniera viene composta da Gala e Foglio; Di Gesù e El Hilali vanno verso la conferma come esterni sulla trequarti, in posizione centrale dovremmo avere Andrea Capone che farà da supporto per Amore, favorito su Leonardo Rossi come centravanti. Ricardo Garcia si schiera invece con un 4-4-2: Iturbe tra i pali, David Navarro e Lucas Perez i terzini con Ibrahima Camara e Sergio al centro della difesa, poi Gismera e Serrano a creare gioco nel settore nevralgico con gli “sbocchi” esterni costituiti da Barrios e Vilan. Davanti, Martin e Marcos Denia si giocano il posto con El Jebari, a segno da subentrato nella partita persa contro il Porto.



