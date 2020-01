Diretta Atp Cup 2020/ Streaming video tv: Italia Russia programma e orari 1° giornata

Comincia oggi la Atp Cup 2020, prima edizione del nuovo torneo per squadre nazionali di tennis che viene organizzato direttamente dalla Atp e si mette dunque in contrapposizione con la Coppa Davis, che a partire dall’edizione 2019 ha a sua volta cambiato completamente pelle. La storia ci dirà se avrà più successo la nuova Atp Cup oppure la rinnovata Coppa Davis (senza dimenticare la Laver Cup che però non è per squadre nazionali), intanto ci attendono dieci giorni di grande tennis in Australia, che ospita infatti la Atp Cup 2020 nelle città di Sydney, Perth e Brisbane – scelta sacrosanta, dal momento che a metà mese cominceranno a Melbourne gli Australian Open, primo Slam del nuovo anno. Andiamo dunque a presentare per sommi capi che cosa ci offrirà la diretta Atp Cup 2020: nei primi sei giorni, dunque da oggi a mercoledì 8 gennaio, si svolgerà la fase a gironi, che prevede un totale di sei gruppi (due in ogni città coinvolta) da quattro squadre ciascuno, per un totale di ben 24 Nazionali partecipanti. Ci sarà poi la fase ad eliminazione diretta, tutta a Sydney dal 9 al 12 gennaio, a partire dai quarti, ai quali accederanno le sei vincenti dei gironi più le due migliori seconde.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA ATP CUP 2020

La diretta tv della Atp Cup 2020 sarà garantita da SuperTennis, la tv tematica che è disponibile al canale 64 del telecomando ma anche al 224 della piattaforma satellitare di Sky. Ottime notizie dunque, perché sarà garantita la visione in chiaro, anche se gli orari con l’Australia non saranno del tutto agevoli. Tramite il sito Internet ufficiale di SuperTennis sarà poi disponibile una diretta streaming video della Atp Cup 2020 per tutti gli appassionati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS

DIRETTA ATP CUP 2020: IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA: ITALIA vs RUSSIA

Scendendo più nel dettaglio della stretta attualità, ecco cosa c’è in programma nella diretta Atp Cup 2020 nella prima giornata della fase a gironi, oggi venerdì 3 gennaio 2020. Ogni sfida sarà caratterizzata da tre partite, due singolari e un doppio. Cominciamo da Perth, perché in questa città scenderà in campo il girone D che comprende anche l’Italia: la prima sfida di giornata sarà quella tra Usa e Norvegia, gli azzurri scenderanno in campo a seguire, contro la Russia. A Brisbane invece sarà protagonista oggi il girone F: Grecia Canada sarà il primo incrocio di giornata, seguito poi da Germania Australia. Infine il girone C, che sarà protagonista a Sydney in questa prima giornata della Atp Cup 2020: qui la prima sfida sarà Belgio Moldavia, a seguire ecco invece Bulgaria Gran Bretagna. In tutte le città le prime sfide avranno inizio alle ore 10.00 del mattino locale, cioè quando in Italia sarà ancora piena notte, ma per Italia Russia – essendo la seconda sfida a Perth – il fuso orario non dovrebbe essere così negativo.

PROGRAMMA 1° GIORNATA: PARTITE E ORARI (3 gennaio)

Girone C: Belgio vs Moldavia, dalle ore 00

Girone F: Grecia vs Canada, dalle ore 1.00

Girone D: USA vs Norvegia, dalle ore 3.00

Girone C: Bulgaria vs Gran Bretagna, dalle ore 7:30

Girone F: Germania vs Australia, dalle ore 8:30

Girone D: Russia vs Italia, dalle ore 10:30



