DIRETTA ATP CUP 2020/ Video streaming tv: Nadal vince, Spagna in finale!

La Spagna è la seconda finalista della Atp Cup 2020 e domani sfiderà la Serbia. La semifinale Australia Spagna ha emesso il suo verdetto già dopo i due singolari, dal momento che dopo la vittoria di Roberto Bautista Agut ai danni di Nick Kyrgios è arrivata anche quella di Rafa Nadal su Alex De Minaur, portando gli iberici sul 2-0. Non è stata però affatto facile questa vittoria per Nadal, come dimostra il punteggio di 4-6, 7-5, 6-1 in favore di Rafa, che ha faticato non poco nella prima parte dell’incontro e ha rischiato anche la sconfitta nel secondo set, vissuto a lungo sul filo dell’equilibrio e che avrebbe potuto sancire dunque la vittoria degli Aussie, prima di ribaltare la situazione e travolgere De Minaur nel terzo set, nel quale l’australiano ha dovuto alzare bandiera bianca. Domani a Sydney dunque vivremo la finale più attesa, perché Serbia Spagna vorrà dire naturalmente Novak Djokovic vs Rafa Nadal: sarà una domenica di grande tennis. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA ATP CUP 2020

Ricordiamo anche oggi che la diretta tv della Atp Cup 2020 è esclusiva della televisione tematica federale SuperTennis, che è aperta in chiaro a tutti gli appassionati ed è disponibile al numero 64 del vostro telecomando (mentre gli abbonati Sky potranno utilizzare il decoder e selezionare il canale 224). Se non potrete mettervi davanti a un televisore, come sempre l’emittente fornisce la possibilità di seguire le partite del torneo anche in diretta streaming video: basterà visitare il portale www.supertennis.tv. Il sito ufficiale della Atp Cup 2020 è invece consultabile gratuitamente all’indirizzo www.atpcup.com. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS

VITTORIA PER BAUTISTA AGUT

Netta vittoria di Roberto Bautista Agut nel primo singolare di Australia Spagna, la seconda semifinale della Atp Cup 2020 che sta vivendo le sue fasi decisive a Sydney. Delusione per i padroni di casa, d’altronde va detto che Nick Kyrgios è stato letteralmente dominato, come dimostra il punteggio finale di 6-1, 6-4 in favore di Bautista Agut, la cui vittoria è stata di conseguenza più che meritata. Il primo set è stato addirittura un monologo, con lo spagnolo che è salito fin sul 5-0 grazie a due break nel secondo e nel quarto gioco per poi chiudere sul 6-1. Più combattuto il secondo set, nel quale comunque Bautista Agut ha preso il comando con il break nel quinto game e ha poi chiuso i conti nel decimo gioco, dopo avere avuto due match point già nel nono, che però Kyrgios aveva saputo annullare. Adesso Rafa Nadal potrebbe completare l’opera in caso di vittoria contro Alex De Minaur, tuttavia servirà un Nadal migliore di quello visto ieri nel quarto di finale contro il Belgio. Che cosa succederà? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SERBIA PRIMA FINALISTA

La Serbia è la prima finalista della Atp Cup 2020. Perentorio, certamente più netto del previsto, il 3-0 rifilato alla Russia. Dusan Lajovic in questi giorni ci sta abituando a prestazioni eccellenti e non si è smentito oggi, battendo il più quotato Karen Khachanov con il punteggio di 7-5, 7-6 (1) per dare il primo punto alla Serbia al termine di due set piuttosto combattuti, ma nei quali Lajovic ha dominato i momenti decisivi (vedi l’eloquente 7-1 del decisivo tie-break). Lanciato splendidamente dal compagno di squadra, Novak Djokovic non ha tradito le attese e nel secondo singolare si è imposto con il punteggio di 6-1, 5-7, 6-4 su Daniil Medvedev nella sfida fra i numeri 1 di Serbia e Russia. A quel punto i giochi erano ormai fatti, ma da regolamento è stato comunque disputato anche il doppio, che ha visto una nuova vittoria serba dal momento che Cacic/Troicki si sono imposti con il punteggio di 6-4, 7-6 (7) sulla coppia russa Gabashvili/ Kravchuk. Adesso a Sydney è tempo per la seconda semifinale Australia Spagna: il primo singolare vede in campo Nick Kyrgios per i padroni di casa e Roberto Bautista Agut per gli iberici. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRESENTAZIONE GIORNATA ATP CUP 2020

Oggi sabato 11 gennaio sarà un giorno importante per la Atp Cup 2020: siamo infatti giunti alle semifinali della prima edizione di questo torneo di tennis per squadre nazionali che si sta disputando in Australia ed è la risposta dell’ATP alla nuova Coppa Davis. La diretta Atp Cup 2020 inizierà già poco dopo la mezzanotte italiana con Serbia Russia, mentre a partire dalle ore 7.30 italiane sarà la volta della seconda semifinale Australia Spagna. La formula è ormai nota: ogni sfida prevede due singolari e un doppio e promuoverà al turno successivo (in questo caso dunque alla finale di domenica) la prima squadra che conquisterà due vittorie – potrebbero dunque bastare i due singolari, altrimenti diventerà decisivo il doppio.

DIRETTA ATP CUP 2020: LE DUE SEMIFINALI

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa potrà offrirci oggi la diretta Atp Cup 2020. La prima osservazione è legata al fatto che oggi le due semifinali mettono di fronte una squadra che ha giocato giovedì e una che invece ha disputato ieri il proprio quarto. Questo potrebbe essere penalizzante soprattutto per la Spagna, che ha finito dopo mezzanotte il decisivo doppio contro il Belgio e tornerà in campo contro i padroni di casa dell’Australia che invece hanno avuto un giorno di riposo in più dopo avere eliminato la Gran Bretagna, proprio come la Russia – travolgente contro l’Argentina – nel confronto con la Serbia, che però non ha dovuto faticare troppo ieri per avere la meglio sul Canada. Ci aspetta comunque un grande spettacolo, perché le stelle da Rafa Nadal a Novak Djokovic fino a Daniil Medvedev sono ancora tutte in corsa: cosa succederà dunque nelle prossime ore a Sydney?



© RIPRODUZIONE RISERVATA